Учителя получат доплаты за работу в некоторых регионах: сколько тысяч начислят

Выплаты будут поступать до декабря 2026 года

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Учителям на прифронтовых территориях до конца 2026 года будут ежемесячно доплачивать по 2600 гривен. После уплаты налогов сумма "на руки" составит ориентировочно 2000 гривен.

Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

Деньги предназначены для педагогов, которые ведут уроки очно или в смешанном формате в школах прифронтовых и приграничных громад.

Всего средства начислят более чем 23 тысячам педагогов из 614 учебных заведений. На финансирование этой инициативы правительство направило 731,1 миллиона гривен путем перераспределения средств.

Доплата составит 2600 грн

Деньги в рамках программы будут начислять начиная с сентября и по декабрь 2026 года.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", для успешного учебного года 2026/2027 Министерство образования и науки поручило областным и Киевской городской военным администрациям создать надлежащие условия для школ в соответствии с ситуацией с безопасностью на местах.

Народный депутат Юлия Гришина подчеркнула, что на финансирование безопасных условий обучения выделено достаточно средств, ведь все 100% школьников должны учиться в безопасности. В то же время в Верховной Раде инициируют стандарты для школьных укрытий и специальную бюджетную программу для их системного строительства и модернизации.