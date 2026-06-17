Пострадавшие от атак России могут получить компенсацию: о какой сумме идет речь и для кого она

Появилось обновление по доплатам и срокам обращения за помощью

Кабинет Министров уточнил правила назначения и выплаты единовременной денежной помощи людям, пострадавшим из-за российской агрессии на объектах критической инфраструктуры. Суммы не изменились, но несколько важных моментов урегулировали.

Новые условия опубликованы на сайте Министерства соцполитики. Право на такую помощь имеют работники объектов критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, а также другие лица, пострадавшие в результате российских атак, находясь на таких объектах.

Размер выплат составляет:

для лиц с инвалидностью I группы — 800 тыс. грн

для лиц с инвалидностью II группы — 500 тыс. грн

для лиц с инвалидностью III группы — 200 тыс. грн

в случае гибели человека семья может получить 1 млн. грн.

В обновленном порядке определено, что в случае смены группы инвалидности разницу доплачивают. Если человек ранее получил меньшую выплату, ему компенсируют разницу в сумму, предусмотренную законом.

Когда можно подать заявление на получение помощи

Подать заявление на получение помощи можно не только во время военного положения, но и в течение трех лет после его завершения.

Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Если пострадавший или его семья уже получили другие компенсации или страховые выплаты, государство доплатит разницу, чтобы общая сумма соответствовала установленным законом гарантиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что деньги с карт "Национального кэшбека" сгорят 30 июня — они вернутся в государственный бюджет. Так произойдет и с деньгами программы "Скрининг 40+", если их не использовать в течение 2 месяцев.