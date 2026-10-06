Вчителі отримають доплати за роботу у деяких регіонах: скільки тисяч нарахують

Гроші будуть надходити до грудня 2026 року

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Вчителям на прифронтових територіях до кінця 2026 року щомісяця доплачуватимуть по 2600 гривень. Після сплати податків сума "на руки" становитиме орієнтовно 2000 гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства освіти і науки України.

Гроші призначені для освітян, які ведуть уроки очно або у змішаному форматі в школах прифронтових і прикордонних громад.

Загалом кошти нарахують понад 23 тисячам педагогів із 614 закладів освіти. На фінансування цієї ініціативи уряд спрямував 731,1 мільйона гривень шляхом перерозподілу коштів.

Доплата складатиме 2600 грн

Гроші в рамках програми нараховуватимуть починаючи із вересня і до грудня 2026 року.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", для успішного навчального року 2026/2027 Міністерство освіти і науки доручило обласним і Київській міській військовим адміністраціям створити належні умови для шкіл відповідно до безпекової ситуації на місцях.

Народна депутатка Юлія Гришина наголосила, що на фінансування безпечних умов навчання виділено достатньо коштів, адже всі 100% школярів мають навчатися у безпеці. Водночас у Верховній Раді ініціюють стандарти для шкільних укриттів і спеціальну бюджетну програму для їхнього системного будівництва та модернізації.