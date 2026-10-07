Неприятный сюрприз в чеке в "АТБ": как не переплатить, если цена на кассе отличается от ценника

Как действовать, если товар на полке дешевле

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В "АТБ", как и в других супермаркетах, цена на полке иногда не совпадает с той, которая пробивается на кассе. Для покупателя это может стать неприятным сюрпризом, особенно если переплату заметили уже после расчета.

Откуда берется эта разница и обязан ли покупатель переплачивать? "Телеграф" выяснил причины таких расхождений.

Почему цена на полке может отличаться

Торговые сети обычно объясняют такие расхождения бытовыми факторами. Например, в базе стоимость уже обновили, а бумажный ценник в торговом зале заменить просто не успели. Чаще всего это происходит после завершения акций или во время масштабной переоценки.

Случаются и обычные человеческие ошибки: сотрудник напечатал неправильную цифру или выставил ценник не под тем товаром. Другая причина – технический сбой, когда новая цена появилась в системе учета раньше, чем обновили информацию на полках.

Как действовать покупателю

Ни одна из таких причин не дает магазину права нарушать закон.

Требовать расчета по стоимости с полки позволяет Закон Украины "О защите прав потребителей". Он прямо обязывает продавца предоставлять достоверные сведения о цене товара. В частности, статья 15 определяет правила информирования о стоимости, а статья 17 гарантирует покупателям честность и правильность расчетов.

Если на кассе сумма оказалась больше цифры на ценнике, покупатель имеет полное право приобрести товар по начальной цене или вернуть переплату, если чек уже оплачен.

Пошаговый порядок действий в такой ситуации:

сфотографируйте ценник так, чтобы было четко видно название товара, указанную цену и штрихкод;

сохраните фискальный чек;

обратитесь к администрации магазина. Вы имеете право настаивать на продаже товара по цене с ценника или требовать возврата разницы, если уже рассчитались ;

; подайте жалобу в контролирующие органы. Если администрация отказывается решать проблему на месте, обращайтесь в Госпродпотребслужбу Украины или ее территориальные подразделения, прикрепив к заявлению фотографию ценника и чек.

Как действовать покупателю. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", плановое обновление скидок в сети чаще всего происходит по средам, хотя график замены ценников могут сдвигать и на другие дни. Во время таких акций скидки на популярные товары – в частности молочные продукты, кондитерские или мясные изделия – достигают от 20% до 40%. Поскольку замена ярлыков является непрерывным процессом, задержка с обновлением ценников в зале периодически приводит к расхождениям в чеке. В таких случаях покупателям стоит ориентироваться на правила установления скидок и уверенно требовать расчета по цене с полки.