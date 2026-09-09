Охотитесь за скидками в "АТБ"? Работник раскрыл секрет, когда меняют ценники

Снижение цен происходит в определенное время

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Акционные ценники в "АТБ" сменяют ночью. Среди дня переоценку не производят.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". То есть, если вы "охотитесь" за скидками, нет смысла несколько раз в день заходить в супермаркет, надеясь, что товар попадет в акцию и цена станет ниже. А вот уценку товара сделать могут.

"Ценники меняются не днем. Ценники меняются ночью. Среди дня переоценки не делают. Делают уценку, а переоценку товара посреди дня не делают", — объяснил работник "АТБ".

Когда в "АТБ" меняются акции

"Акция" — это когда обычный товар продают по сниженной цене. В "АТБ" проводят много разных акций. В частности, регулярные скидки "7 дней", которые обновляются еженедельно. По сниженным ценам продают продукты и непродовольственные товары. Обновление акций сейчас обычно происходит по средам, но сеть может делать это и в другие дни.

Также есть еще одна постоянная акция — "Экономия" (Товар недели). Еженедельно сеть делает скидки от 20 до 40% на популярные товары — мясные изделия, молочную и кондитерскую продукцию и т.д. Предложения имеют ограниченный срок действия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в "АТБ" искать уцененные товары. Под уценку попадают товары, у которых истекает срок годности или деформированные продукты, например с повреждениями упаковки. Это абсолютно пригодные товары, но с нюансами.