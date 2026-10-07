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Шок для кошелька: икра, семга и кофе в "АТБ" подешевели на десятки гривен – скидки всего неделю

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Обзор самых выгодных акционных предложений и скидок на продукты в "АТБ"
Обзор самых выгодных акционных предложений и скидок на продукты в "АТБ". Фото Телеграф

В магазине появились ценники, которые сложно игнорировать

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С 7 по 13 октября 2026 года в сети "АТБ" будет действовать новая волна акций. Скидки охватят продукты, сладости, кофе и чай, алкоголь, средства гигиены, бытовую химию и товары для дома.

Как выяснил "Телеграф", на отдельные позиции цены снижаются на 40% и более. Заметнее всего сэкономить можно будет на мороженом, чае, замороженных продуктах, шоколаде и некоторых товарах для дома. Акционные цены будут действовать по 13 октября включительно, однако конкретный ассортимент зависит от наличия товара в магазине.

Замороженные продукты и пицца

  1. Пельмени Valesto с телятиной и курицей, 800 г181,50 грн108,50 грн, скидка 40%, экономия 73 грн.
  2. Пельмени "Три Ведмедя" с курицей, 700 г159,90 грн96 грн, скидка 40%, экономия 64 грн.
  3. Пельмени "Три Ведмедя Фирменные" со свининой и говядиной, 850 г174 грн по акции.
  4. Хачапури "По-аджарски" "День у День", 300 г140,90 грн84 грн, скидка 40%, экономия 56,9 грн.
  5. Пицца ALBERTO "Четыре сыра", 363 г134,90 грн100 грн, скидка 26%, экономия 34,9 грн.
Пельмени с телятиной и курицей TM Valesto по акции в "АТБ"
Пельмени с телятиной и курицей TM Valesto по акции в "АТБ"

Мясо, колбасы и готовые продукты

  1. Куриные крылышки "Своя Лінія", 1 кг299 грн220 грн, скидка 26%, экономия 79 грн.
  2. Колбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г199,90 грн150 грн, скидка 25%, экономия 49,9 грн.
  3. Нарезка ассорти "Глобино", 180 г199,90 грн140 грн, скидка 30%. Экономия 59,9 грн.
  4. Колбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г96 грн по акционной цене вместо 140,90 грн, скидка 32%.
Упаковка колбасок для гриля
Упаковка колбасок для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" весом 600 граммов

Рыба, морепродукты и икра

  1. Семга слабосоленая "Своя Лінія", 100 г149,90 грн110 грн, скидка 27%, экономия 39,9 грн.
  2. Сельдь филе в масле Norven, 250 г111,30 грн74 грн, скидка 34%, экономия 37,30 грн.
  3. Крабовые палочки "Снежный краб" "Своя Лінія" – в зависимости от упаковки акционная цена составит 82–108 грн.
  4. Мидии в рассоле "Своя Лінія", 170 г73,80 грн55 грн, скидка 25%, экономия 18,8 грн.
  5. Икра нерки Alaska Wild, 95 г315,90 грн220 грн, скидка 30%, экономия 95,9 грн.
Крабовые палочки
Крабовые палочки "Снежный краб" торговой марки "Своя Лінія" в ассортименте со скидкой

Молочные продукты и сыры

  1. Сливочное масло "Молокія" "Селянське", 73%, 180 г112,60 грн80 грн, скидка 29%, экономия 32,6 грн.
  2. Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г65,90 грн45,50 грн, скидка 31%, экономия 20,40 грн.
  3. Плавленый сыр "Комо", 75 г28,50 грн20 грн, скидка 30%, экономия 8,50 грн.
  4. Мягкий сыр Premialle "Фелата", 180 г79,90 грн53,50 грн, скидка 33%, экономия 26,40 грн.
  5. Крем-сыр "Біло" Original, 160 г76,95 грн51 грн, скидка 34%, экономия 25,95 грн.
Мороженое
Мороженое "Киевский пломбир" в ассортименте по акционной цене

Консервы, оливки и продукты длительного хранения

  1. Салат с тунцом и кукурузой De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г82,90 грн62 грн, скидка 25%, экономия 21 грн.
  2. Салат из тунца с французским соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г88,90 грн66,50 грн, скидка 25%, экономия 22,40 грн.
  3. Консервированные каши "День у День", 340 г – акционная цена около 60 грн.
  4. Оливковое масло из выжимок "Своя Лінія", 1 л272,90 грн203,50 грн, скидка 25%, экономия 69,40 грн.
  5. Оливки "Своя Лінія" – в зависимости от вида и упаковки 29,50–47,50 грн.
  6. Ананасы кольцами "Своя Лінія", 565 г74,50 грн вместо 99,90 грн, скидка 25%.
  7. Шампиньоны De Luxe, 280 г65,50 грн.
  8. Шампиньоны "Своя Лінія", 450 г – цена со 124,80 грн снизилась до 96,50 грн, скидка 23%.
  9. Приправа "Своя Лінія", 25 г14,20 грн10 грн, скидка 30%, экономия 4,30 грн.
Рекламный плакат с акционными предложениями на консервы и оливки в сети "АТБ"
Рекламный плакат с акционными предложениями на консервы и оливки в сети "АТБ"

Снеки

  1. Рисовые чипсы Livity со вкусом сыра и томатного чатни, 60 г48,90 грн36,50 грн, скидка 25%, экономия 12,40 грн.
  2. Сухарики Maretti со вкусом грибов и сливок, 70 г42,90 грн32,00 грн, скидка 25%, экономия 10,9 грн.
  3. Сухарики Maretti со вкусом сметаны и лука, 165 г70,90 грн53 грн, скидка 25%, экономия 17,9 грн.
Скидки на рисовые чипсы Livity со вкусом сыра и томатного чатни в сети "АТБ"
Скидки на рисовые чипсы Livity со вкусом сыра и томатного чатни в сети "АТБ"

Шоколад и конфеты

  1. Пористый шоколад Roshen, 80 г38 грн вместо 63,80 грн, скидка 40%.
  2. Шоколад Roshen Special 56%, 85 г43 грн вместо 71,70 грн, скидка 40%.
  3. Шоколад Roshen Bitter 80%, 85 г60 грн вместо 100,90 грн, скидка 41%.
  4. Шоколад Millennium, 100 г50,50 грн.
  5. Конфеты "Красный Мак" "Своя Лінія", 100 г25,10 грн вместо 33,49 грн, скидка 25%.
  6. Конфеты с черносливом и орехом "Своя Лінія", 100 г30,47 грн вместо 40,10 грн, скидка 24%.
  7. Батончики с арахисом, нугой и карамелью Crackly Crush "Своя Лінія", 102 г16,60 грн вместо 23,99 грн, скидка 31%.
  8. Среди акционных предложений представлено печенье Roshen Lovita, а также несколько позиций собственной торговой марки "Своя Лінія". Цены в зависимости от вида и упаковки составят примерно 27,90–57 грн.
Рекламный плакат с акционными предложениями на шоколад, печенье и конфеты в сети "АТБ"
Рекламный плакат с акционными предложениями на шоколад, печенье и конфеты в сети "АТБ"

Чай

  1. Чай GRACE "Альпийский букет" или "Earl Grey Tea", 25 пакетиков71,90 грн43 грн, скидка 40%, экономия 28,9 грн.
  2. Чай "День у День", 40 пакетиков43,90 грн28,50 грн, скидка 35%, экономия 15,40 грн.
  3. Чай Monomax – в зависимости от разновидности и фасовки акционная цена составит 43,50–56,50 грн вместо 72,60–94,40 грн, скидка 40%.
Чай Monomax в ассортименте по акционной цене в сети "АТБ"
Чай Monomax в ассортименте по акционной цене в сети "АТБ"

Кофе

  1. Nescafe Classic, 230 г401,90 грн273 грн, скидка 32%, экономия 129 грн.
  2. "Кава зі Львова" "Львівська Традиційна", 240 г – акционная цена 165 грн вместо 254,40 грн, скидка 35%.
  3. "Кава зі Львова" "Ірландський крем", 225 г177,80 грн вместо 273,90 грн, скидка 35%.
Растворимый гранулированный кофе Nescafe Classic весом 230 граммов по акционному предложению в сети "АТБ"
Растворимый гранулированный кофе Nescafe Classic весом 230 граммов по акционному предложению в сети "АТБ"

Мороженое

  1. "Киевский пломбир" "Классический" или "Фисташковый", 110 г80,50 грн43,50 грн, скидка 46%, экономия 36,40 грн.

Товары для дома и животных

  1. Сухой корм Purina One, 750–755 г276,90 грн185 грн, скидка 33%.
  2. Туалетная бумага "Своя Лінія" с ароматом персика, 4 рулона39 грн вместо 50,90 грн, скидка 23%.
  3. Влажные антибактериальные салфетки "День у День", 120 штук47 грн вместо 71,90 грн, скидка 35%.
  4. Влажные салфетки Mini Bee, 72 штуки37 грн вместо 49,90 грн, скидка 26%.

Средства гигиены

  1. Подгузники Huggies Classic – акционная цена 270 грн.
  2. Ежедневные прокладки Kotex – в зависимости от упаковки 35,50–73,50 грн.
  3. Lacalut – зубные пасты объемом 100 мл будут стоить около 94–95 грн.
  4. Мыло Dove, 135 г – 53 грн.
  5. Гель для душа Axe, 250 мл – 87,40 грн.
  6. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн.
  7. Гель для бритья Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн.
  8. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.
Скидки на гели для душа Axe и зубную пасту Lacalut в сети "АТБ"
Скидки на гели для душа Axe и зубную пасту Lacalut в сети "АТБ"

Бытовая химия

  1. Domestos, 1 л – 167,80 грн103 грн, скидка 39%, экономия 64,80 грн.
  2. WASH&FREE, гель для стирки, 4 кг – 273,60 грн155,50 грн, скидка 43%, экономия свыше 118 грн.

Алкогольные напитки и пиво

  1. Водка "Хлібний Дар Класична", 1 л189 грн вместо 269 грн, скидка 30%.
  2. Водка Nikita, 700 мл179 грн вместо 255,90 грн, скидка 30%.
  3. Jägermeister, 500 мл – 389 грн вместо 560 грн, скидка 31%.
  4. Shipmaster Spiced, 700 мл – 185 грн вместо 249,90 грн, скидка 26%.
  5. Бренди "Легенди Колхіди", 500 мл – в зависимости от выдержки 192,50–227,50 грн.
  6. Löwenbräu, 500 мл – около 25,50–27 грн в зависимости от варианта.
  7. Velkopopovický Kozel, 500 мл – около 28 грн вместо 46,90 грн, скидка 40%.
  8. Zibert 1906, 500 мл – 25 грн вместо 37,60 грн, скидка 34%.
  9. Stella Artois, 4 бутылки по 500 мл – 165 грн вместо 248,70 грн, скидка 34%.
  10. Somersby "Груша", 950 мл – 58 грн вместо 89,90 грн, скидка 35%.
  11. "Опілля 1851", 1,1 л – 55,50 грн вместо 83,70 грн, скидка 34%.
  12. "Львівське 1715", 1,42 л – 54,50 грн вместо 81,70 грн, скидка 33%.
  13. "Чернігівське Біле" вкус арбуза – акционная цена составит 28,50 грн.
  14. Scotty West, 568 мл – около 40 грн вместо 50,90 грн, скидка 21%.
  15. Fratelli Fragolino Bianco, 1,5 л – 165 грн вместо 276,90 грн, скидка 40%.
Бутылка водки
Бутылка водки "Хлібний Дар" со скидкой

Как сообщал "Телеграф", при выборе акционных товаров покупателям следует обращать внимание на вес упаковки и срок годности продукции из-за возможных скрытых переплат. К примеру, крупа со скидкой может казаться более дешевой только потому, что ее масса составляет 350 граммов вместо 500, а продукты с истекающим сроком магазину просто необходимо сбыть как можно быстрее.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ