Шок для кошелька: икра, семга и кофе в "АТБ" подешевели на десятки гривен – скидки всего неделю

В магазине появились ценники, которые сложно игнорировать

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С 7 по 13 октября 2026 года в сети "АТБ" будет действовать новая волна акций. Скидки охватят продукты, сладости, кофе и чай, алкоголь, средства гигиены, бытовую химию и товары для дома.

Как выяснил "Телеграф", на отдельные позиции цены снижаются на 40% и более. Заметнее всего сэкономить можно будет на мороженом, чае, замороженных продуктах, шоколаде и некоторых товарах для дома. Акционные цены будут действовать по 13 октября включительно, однако конкретный ассортимент зависит от наличия товара в магазине.

Замороженные продукты и пицца

Пельмени Valesto с телятиной и курицей, 800 г – 181,50 грн – 108,50 грн, скидка 40%, экономия 73 грн. Пельмени "Три Ведмедя" с курицей, 700 г – 159,90 грн – 96 грн, скидка 40%, экономия 64 грн. Пельмени "Три Ведмедя Фирменные" со свининой и говядиной, 850 г – 174 грн по акции. Хачапури "По-аджарски" "День у День", 300 г – 140,90 грн – 84 грн, скидка 40%, экономия 56,9 грн. Пицца ALBERTO "Четыре сыра", 363 г – 134,90 грн – 100 грн, скидка 26%, экономия 34,9 грн.

Пельмени с телятиной и курицей TM Valesto по акции в "АТБ"

Мясо, колбасы и готовые продукты

Куриные крылышки "Своя Лінія", 1 кг – 299 грн – 220 грн, скидка 26%, экономия 79 грн. Колбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г – 199,90 грн – 150 грн, скидка 25%, экономия 49,9 грн. Нарезка ассорти "Глобино", 180 г – 199,90 грн – 140 грн, скидка 30%. Экономия 59,9 грн. Колбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г – 96 грн по акционной цене вместо 140,90 грн, скидка 32%.

Упаковка колбасок для гриля "Мортадельки" ТМ "Глобино" весом 600 граммов

Рыба, морепродукты и икра

Семга слабосоленая "Своя Лінія", 100 г – 149,90 грн – 110 грн, скидка 27%, экономия 39,9 грн. Сельдь филе в масле Norven, 250 г – 111,30 грн – 74 грн, скидка 34%, экономия 37,30 грн. Крабовые палочки "Снежный краб" "Своя Лінія" – в зависимости от упаковки акционная цена составит 82–108 грн. Мидии в рассоле "Своя Лінія", 170 г – 73,80 грн – 55 грн, скидка 25%, экономия 18,8 грн. Икра нерки Alaska Wild, 95 г – 315,90 грн → 220 грн, скидка 30%, экономия 95,9 грн.

Крабовые палочки "Снежный краб" торговой марки "Своя Лінія" в ассортименте со скидкой

Молочные продукты и сыры

Сливочное масло "Молокія" "Селянське", 73%, 180 г – 112,60 грн – 80 грн, скидка 29%, экономия 32,6 грн. Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г – 65,90 грн – 45,50 грн, скидка 31%, экономия 20,40 грн. Плавленый сыр "Комо", 75 г – 28,50 грн – 20 грн, скидка 30%, экономия 8,50 грн. Мягкий сыр Premialle "Фелата", 180 г – 79,90 грн – 53,50 грн, скидка 33%, экономия 26,40 грн. Крем-сыр "Біло" Original, 160 г – 76,95 грн – 51 грн, скидка 34%, экономия 25,95 грн.

Мороженое "Киевский пломбир" в ассортименте по акционной цене

Консервы, оливки и продукты длительного хранения

Салат с тунцом и кукурузой De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г – 82,90 грн – 62 грн, скидка 25%, экономия 21 грн. Салат из тунца с французским соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г – 88,90 грн → 66,50 грн, скидка 25%, экономия 22,40 грн. Консервированные каши "День у День", 340 г – акционная цена около 60 грн. Оливковое масло из выжимок "Своя Лінія", 1 л – 272,90 грн – 203,50 грн, скидка 25%, экономия 69,40 грн. Оливки "Своя Лінія" – в зависимости от вида и упаковки 29,50–47,50 грн. Ананасы кольцами "Своя Лінія", 565 г – 74,50 грн вместо 99,90 грн, скидка 25%. Шампиньоны De Luxe, 280 г – 65,50 грн. Шампиньоны "Своя Лінія", 450 г – цена со 124,80 грн снизилась до 96,50 грн, скидка 23%. Приправа "Своя Лінія", 25 г – 14,20 грн – 10 грн, скидка 30%, экономия 4,30 грн.

Рекламный плакат с акционными предложениями на консервы и оливки в сети "АТБ"

Снеки

Рисовые чипсы Livity со вкусом сыра и томатного чатни, 60 г – 48,90 грн – 36,50 грн, скидка 25%, экономия 12,40 грн. Сухарики Maretti со вкусом грибов и сливок, 70 г – 42,90 грн – 32,00 грн, скидка 25%, экономия 10,9 грн. Сухарики Maretti со вкусом сметаны и лука, 165 г – 70,90 грн – 53 грн, скидка 25%, экономия 17,9 грн.

Скидки на рисовые чипсы Livity со вкусом сыра и томатного чатни в сети "АТБ"

Шоколад и конфеты

Пористый шоколад Roshen, 80 г – 38 грн вместо 63,80 грн, скидка 40%. Шоколад Roshen Special 56%, 85 г – 43 грн вместо 71,70 грн, скидка 40%. Шоколад Roshen Bitter 80%, 85 г – 60 грн вместо 100,90 грн, скидка 41%. Шоколад Millennium, 100 г – 50,50 грн. Конфеты "Красный Мак" "Своя Лінія", 100 г – 25,10 грн вместо 33,49 грн, скидка 25%. Конфеты с черносливом и орехом "Своя Лінія", 100 г – 30,47 грн вместо 40,10 грн, скидка 24%. Батончики с арахисом, нугой и карамелью Crackly Crush "Своя Лінія", 102 г – 16,60 грн вместо 23,99 грн, скидка 31%. Среди акционных предложений представлено печенье Roshen Lovita, а также несколько позиций собственной торговой марки "Своя Лінія". Цены в зависимости от вида и упаковки составят примерно 27,90–57 грн.

Рекламный плакат с акционными предложениями на шоколад, печенье и конфеты в сети "АТБ"

Чай

Чай GRACE "Альпийский букет" или "Earl Grey Tea", 25 пакетиков – 71,90 грн – 43 грн, скидка 40%, экономия 28,9 грн. Чай "День у День", 40 пакетиков – 43,90 грн – 28,50 грн, скидка 35%, экономия 15,40 грн. Чай Monomax – в зависимости от разновидности и фасовки акционная цена составит 43,50–56,50 грн вместо 72,60–94,40 грн, скидка 40%.

Чай Monomax в ассортименте по акционной цене в сети "АТБ"

Кофе

Nescafe Classic, 230 г – 401,90 грн – 273 грн, скидка 32%, экономия 129 грн. "Кава зі Львова" "Львівська Традиційна", 240 г – акционная цена 165 грн вместо 254,40 грн, скидка 35%. "Кава зі Львова" "Ірландський крем", 225 г – 177,80 грн вместо 273,90 грн, скидка 35%.

Растворимый гранулированный кофе Nescafe Classic весом 230 граммов по акционному предложению в сети "АТБ"

Мороженое

"Киевский пломбир" "Классический" или "Фисташковый", 110 г – 80,50 грн – 43,50 грн, скидка 46%, экономия 36,40 грн.

Товары для дома и животных

Сухой корм Purina One, 750–755 г – 276,90 грн – 185 грн, скидка 33%. Туалетная бумага "Своя Лінія" с ароматом персика, 4 рулона – 39 грн вместо 50,90 грн, скидка 23%. Влажные антибактериальные салфетки "День у День", 120 штук – 47 грн вместо 71,90 грн, скидка 35%. Влажные салфетки Mini Bee, 72 штуки – 37 грн вместо 49,90 грн, скидка 26%.

Средства гигиены

Подгузники Huggies Classic – акционная цена 270 грн. Ежедневные прокладки Kotex – в зависимости от упаковки 35,50–73,50 грн. Lacalut – зубные пасты объемом 100 мл будут стоить около 94–95 грн. Мыло Dove, 135 г – 53 грн. Гель для душа Axe, 250 мл – 87,40 грн. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн. Гель для бритья Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.

Скидки на гели для душа Axe и зубную пасту Lacalut в сети "АТБ"

Бытовая химия

Domestos, 1 л – 167,80 грн – 103 грн, скидка 39%, экономия 64,80 грн. WASH&FREE, гель для стирки, 4 кг – 273,60 грн – 155,50 грн, скидка 43%, экономия свыше 118 грн.

Алкогольные напитки и пиво

Водка "Хлібний Дар Класична", 1 л – 189 грн вместо 269 грн, скидка 30%. Водка Nikita, 700 мл – 179 грн вместо 255,90 грн, скидка 30%. Jägermeister, 500 мл – 389 грн вместо 560 грн, скидка 31%. Shipmaster Spiced, 700 мл – 185 грн вместо 249,90 грн, скидка 26%. Бренди "Легенди Колхіди", 500 мл – в зависимости от выдержки 192,50–227,50 грн. Löwenbräu, 500 мл – около 25,50–27 грн в зависимости от варианта. Velkopopovický Kozel, 500 мл – около 28 грн вместо 46,90 грн, скидка 40%. Zibert 1906, 500 мл – 25 грн вместо 37,60 грн, скидка 34%. Stella Artois, 4 бутылки по 500 мл – 165 грн вместо 248,70 грн, скидка 34%. Somersby "Груша", 950 мл – 58 грн вместо 89,90 грн, скидка 35%. "Опілля 1851", 1,1 л – 55,50 грн вместо 83,70 грн, скидка 34%. "Львівське 1715", 1,42 л – 54,50 грн вместо 81,70 грн, скидка 33%. "Чернігівське Біле" вкус арбуза – акционная цена составит 28,50 грн. Scotty West, 568 мл – около 40 грн вместо 50,90 грн, скидка 21%. Fratelli Fragolino Bianco, 1,5 л – 165 грн вместо 276,90 грн, скидка 40%.

Бутылка водки "Хлібний Дар" со скидкой

Как сообщал "Телеграф", при выборе акционных товаров покупателям следует обращать внимание на вес упаковки и срок годности продукции из-за возможных скрытых переплат. К примеру, крупа со скидкой может казаться более дешевой только потому, что ее масса составляет 350 граммов вместо 500, а продукты с истекающим сроком магазину просто необходимо сбыть как можно быстрее.