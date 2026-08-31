После трагедии в ТЦ: как сейчас работают магазины "АТБ" во время тревоги и обстрелов

Можно ли оставаться в "АТБ" во время тревоги

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После российских ударов по торговым объектам все больше вопросов возникает по поводу работы супермаркетов во время воздушной тревоги. В частности, закрывают ли магазины "АТБ", если они расположены в торговых центрах или рядом с ними.

"Телеграф" обратился в службу поддержки сети, чтобы выяснить, есть ли распоряжение прекращать работу магазинов на время тревоги. Также мы спросили у работника "АТБ", что происходит с покупателями, которые остаются в торговом зале во время тревоги.

Закрывают ли "АТБ" во время тревоги

В службе поддержки сети "АТБ" по запросу "Телеграфа" сообщили, что распоряжения об обязательном закрытии магазинов во время воздушной тревоги пока нет.

Это касается магазинов сети в целом, в том числе тех, которые расположены в торговых центрах или рядом с ними.

Что будет с покупателем, не желающим выходить

Работник "АТБ" рассказал "Телеграфу", что на практике обслуживание во время сирены может не прекращаться, а люди продолжают делать покупки.

"Все ходят дальше, делают покупки. Обслуживание не останавливается", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Можно ли переждать опасность в АТБ

По словам работника сети, если человек уже находится в магазине во время тревоги, он может оставаться внутри. На вопрос "Телеграфа", можно ли переждать обстрел в "АТБ", а также получить воду или зарядить телефон, работник ответил:

"Да, конечно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время воздушной тревоги работники и посетители магазинов "АТБ" не всегда могут воспользоваться укрытием непосредственно на территории торгового объекта. Все зависит от конкретного магазина.

Также "Телеграф" сообщал, почему в "АТБ" ограничили продажу популярных продуктов и на какие товары теперь действуют лимиты.