"Не раньше чем...": в "АТБ" откровенно ответили, когда магазины будут работать круглосуточно

В техподдержке прокомментировали, почему пока не возвращают ночной режим работы

Восстановление круглосуточного режима работы магазинов "АТБ" возможно только при определенных условиях. Точные сроки пока не называются.

Журналистам "Телеграфа" удалось получить эксклюзивный ответ от представителей сети. Там ответили, что возврат круглосуточного режима работы, в том числе в Киеве и Днепре, а также в других городах Украины, в настоящее время не рассматривается в ближайшей перспективе. В компании отметили, что это, вероятно, будет не раньше завершения войны.

Ответ техподдержки сети "АТБ"

Объяснение представителей сети "АТБ"

Однако магазины могут вернуться к круглосуточному режиму работы в случае отмены комендантского часа. Для сравнения, в Ужгороде, где комендантский час не действует, часть магазинов "АТБ" уже работает в формате 24/7.

Как работают "АТБ" на Закарпатье

Что на самом деле означает аббревиатура "АТБ"

Вокруг названия сети супермаркетов "АТБ" периодически возникают обсуждения и разные версии ее расшифровки. На самом деле, "АТБ" — это сокращение от "АгроТехБизнес", компании, основанной в Днепре в 1993 году на базе нескольких бывших советских гастрономов, как передает "Телеграф".

Напомним, что под брендом "АТБ" магазины начали работать с 1998 года, а сегодня это один из самых крупных ритейлеров Украины с около 1200 торговыми точками.

