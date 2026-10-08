ТЦК не признает бронирование сотрудника: что делать тем, кто работает по совместительству, и сколько нужно зарабатывать

Что показать в ТЦК, если брони ставят под сомнение

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Совместитель на 0,5 или 0,25 ставки может получить бронирование от мобилизации. Но зарплатный порог в 25 941 грн для него не уменьшают пропорционально ставке.

Может ли критическое предприятие забронировать работника-совместителя, у которого по основному месту работы брони нет, рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько .

Четыре условия вместо требования "основного места"

Порядок № 76 – это правила бронирования военнообязанных, утвержденные Кабмином. Последняя редакция действует с 1 сентября 2026 года. "Порядок № 76 не требует, чтобы критическое предприятие было основным местом работы", – говорит Михаил Лобунько.

По его словам, для бронирования необходимы четыре условия:

работник состоит на воинском учете ;

; состоит в трудовых отношениях именно с этим предприятием;

именно с этим предприятием; его данные актуальны ;

; он не находится в розыске.

Система "Дія" совместителей пропускает. "Сам факт работы по совместительству не является основанием для отказа в бронировании", – объясняет юрист. Если основное место работы не является критически важным, это также не мешает забронировать работника на критическом предприятии по совместительству, добавляет он.

25 941 гривна за 0,25 ставки: главный барьер для совместителей

"Зарплатный порог не уменьшают пропорционально ставке", – подчеркивает Михаил Лобунько. По общему правилу с 1 сентября 2026 года работник должен получать ежемесячно не менее трех минимальных зарплат, то есть 25 941 грн. Именно это требование юрист называет главным барьером для тех, кто работает на 0,25–0,5 ставки.

Порог действует не только в месяц подачи. По данным "Судебно-юридической газеты", ежемесячная зарплата забронированного работника должна быть не ниже трех минимальных заработных плат все время действия отсрочки.

Новый порог ввело решение Кабмина от 30 мая 2026 года. На сайте Минэкономики правительство разъяснило , что учитывают начисленную зарплату, то есть сумму до уплаты налогов. Для предприятий на прифронтовых территориях действует более низкий порог: 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн. Требование по размеру зарплаты не касается государственных и коммунальных предприятий.

Список исключений шире. Требование по зарплате не применяют также к резидентам "Дія City", религиозным организациям, верифицированным гуманитарным миссиям и предприятиям энергетической инфраструктуры.

Один военнообязанный – одно место в квоте

Когда в конце мая стало известно о новом постановлении Кабмина, в сети заговорили о запрете бронировать совместителей. Однако о запрете речь не идет , дело во включении совместителей в квоту на бронирование. Тогда текст постановления еще не обнародовали. Между тем изменения не обязывают увольнять совместителей.

"Индивидуального решения Минэкономики по работнику нет, список формирует сам работодатель в "Дії"", – объясняет Михаил Лобунько. Совместителя при этом учитывают в квоте бронирования только по одному месту работы. По данным правительства, это не обязательно основное место. Правило не позволяет одному человеку увеличивать квоту сразу на нескольких предприятиях. По данным "Судебно-юридической газеты", аналогично считают и тех военнообязанных, у которых уже есть отсрочка по другим основаниям, в частности по статье 23 закона о мобилизации.

Есть и серая зона. По словам юриста, новое правило об учете в квоте по месту самых длительных трудовых отношений касается совместителей на другом критическом предприятии, поэтому формально отказа нет. Однако есть предостережение. "Работодатели сообщают, что работника могут не учесть в квоте, если он дольше работает даже на некритическом предприятии. Разъяснений нет", – отмечает Михаил Лобунько.

Квота ограничена. Стандартный лимит – 50% военнообязанных работников, а для предприятий на территориях возможных или активных боевых действий он может достигать 100%, пишет "Судебно-юридическая газета". "Лимит лучше считать с запасом: избыточную бронь нужно аннулировать в течение 10 рабочих дней, иначе можно потерять критический статус", – предупреждает юрист.

Пять документов и выписка из реестра: что оформить до бронирования

Первой проверяют действительность статуса самого предприятия. До 1 сентября действовал переходный период: действующие решения о критичности и бронировании не отменяли автоматически. Но решения, полученные до 2 июня 2026 года, действовали только до 1 сентября 2026 года, и предприятия должны были подтвердить статус по новым критериям. В правительстве подчеркивают, что новые правила не отменяют бронирование для бизнеса, а призваны сохранить баланс между потребностями обороны и экономики. Информацию об обновленных критериях публикуют на официальных каналах соответствующего министерства, центрального органа власти или областной военной администрации. Если компании нет в Едином перечне или срок статуса истек, услугой бронирования на портале "Дія" она воспользоваться не может. Также вырос средний зарплатный критерий по предприятию: с 2,5 до 3 минимальных зарплат.

Далее речь идет о пакете на самого работника. Юрист советует перед бронированием убедиться, что правильно оформлены:

приказ и трудовые отношения по совместительству;

и трудовые отношения по совместительству; уведомление о приеме работника;

работника; данные в ПФУ и Реестре застрахованных лиц;

и Реестре застрахованных лиц; начисление заработной платы ;

; военно-учетные данные работника.

"Работник должен быть штатным, сведения в ПФУ о приеме – поданы вовремя, а зарплата – не ниже порога. В месяце бронирования безопаснее обеспечить полную сумму", – советует Михаил Лобунько. Еще он рекомендует иметь письменную информацию от работника о других местах работы и выписку из Реестра застрахованных лиц с датами.

Есть категории, которых бронирование не касается. Статус ФЛП не дает права на бронирование через "Дію", так как услуга доступна только юридическим лицам. По данным правительства, закон о мобилизации бронирование ФЛП вообще не предусматривает. Работу по гражданско-правовому договору к трудоустройству не приравнивают. Воинское звание, возраст или дефицитная военно-учетная специальность уже не являются основанием для отказа, а главное требование к работнику – актуальные военно-учетные данные.

Заявку на бронирование, по данным правительства, должны рассмотреть не более чем за 10 рабочих дней, если предприятие подало полный и достоверный пакет документов.

Уполномоченным лицам предприятий правительство советовало отдельно проверить совместителей, оценить среднюю зарплату и подготовить документы для подтверждения критичности. Самому работнику подавать что-либо для этого не нужно. Ему стоит уточнить у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование, и следить за актуальностью военно-учетных данных.

ТЦК не признает бронь: что показать и о чем спрашивать

По словам юриста, совместительство само по себе не дает ТЦК оснований отменять бронь или не признавать ее. Если военные все же ставят бронь под сомнение, Михаил Лобунько советует действовать по трем шагам:

Предъявить электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке. Сообщить работодателю о ситуации. Требовать назвать конкретное законодательное основание для непризнания брони.

При необходимости такие действия можно обжаловать, отмечает юрист. "Если бронирование есть в "Резерв+", то любые вопросы должны отсутствовать", – подытоживает Михаил Лобунько.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужна ли медкомиссия для получения бронирования и отсрочки.