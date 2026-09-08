Мужчин с бронированием могут законно отправить на ВВК? Есть только три основания

Обязательная медкомиссия предусмотрена только в нескольких случаях

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Военнообязанные с бронированием или действующей отсрочкой от мобилизации не обязаны проходить медицинский осмотр военно-врачебной комиссией. Есть только три случая, когда их могут направить на прохождение ВВК.

Забронированный мужчина не подлежит призыву, поэтому определение его степени пригодности для службы в армии на период действия бронирования не имеет практического смысла для государства. Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560, напомнили в Минобороны Украины.

Кого из забронированных могут направить на ВВК

Однако из этого правила есть три исключения. Речь идет о военнообязанных с бронированием или с действующей отсрочкой, которые:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторное медицинское освидетельствование (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Новые правила бронирования с июня 2026. Инфографика: "Телеграф"

Когда ТЦК может законно мобилизовать забронированных

Бронирование является одним из видов отсрочки, предусмотренных Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" №3543-XII. Его не могут отменить из-за ошибки в бумагах. Однако существуют обстоятельства, лишающие права на бронирование.

К таким основаниям относятся:

предприятие утратило статус критически важного;

человека уволили с должности;

истек срок действия бронирования;

работника исключили из перечня забронированных по другим законным причинам.

Ранее "Телеграф" объяснял, в чем разница между бронированием и отсрочкой. Кто их оформляет и как долго они действуют.