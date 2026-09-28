Нужна ли медкомиссия для получения бронирования и отсрочки: в ТЦК дали ответ

Правила зависят от статуса

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В Украине военнообязанным не нужно проходить военно-врачебную комиссию только для того, чтобы получить бронирование или отсрочку. Однако в некоторых случаях мужчин все же могут отправить на прохождение медицинского осмотра.

Как объясняют в Львовском областном ТЦК и СП, в ходе ВВК оценивается состояние здоровья человека на момент проведения медицинского осмотра и принимается соответствующее заключение. Это один из важных этапов мобилизационных мероприятий.

Кто проходит ВВК

военнообязанные, получившие направление на медицинское освидетельствование;

граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный" и подлежащие повторному осмотру;

кандидаты на прохождение военной службы по контракту;

военнослужащие, в частности, после ранений, лечения или при необходимости пересмотра состояния здоровья.

Что касается отсрочки и бронирования, то в данном случае прохождение ВВК не нужно.

"В большинстве случаев прохождение ВЛК для оформления отсрочки или бронирования не обязательно. В то же время, отдельные категории граждан могут быть направлены на медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями законодательства", — говорится в сообщении.

Кто проходит ВВК. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как получить направление на ВВК?

Данные направления гражданам могут выдавать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, рекрутинговые центры или командиры воинских частей.

Кроме того, военнообязанные имеют возможность создать электронное направление через приложение "Резерв+".

Также во Львовском ТЦК напомнили, что в ходе военно-врачебной комиссии не осуществляется лечение. Ее основная миссия — провести медицинское освидетельствование и определить пригодность к военной службе в соответствии с состоянием здоровья гражданина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят остановить мобилизацию для некоторых граждан.