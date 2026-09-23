Бронирование может стать дороже в 2027: новый порог зарплаты уже посчитали

Новая сумма может появиться из-за повышения минимальной зарплаты

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В 2027 году требования к заработной плате при найме сотрудников могут повыситься. Это связано с планируемым повышением минимальной заработной платы, поскольку действующие правила привязывают необходимый уровень дохода к её размеру.

Правительственный проект госбюджета на 2027 год предусматривает минимальную зарплату на уровне 9546 грн. Документ №16000 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября, однако по состоянию на 23 сентября он все еще находится на рассмотрении парламентского комитета, поэтому окончательные цифры могут измениться, передает "OBOZ.UA".

Какой может стать зарплата для бронирования

Сейчас для критически важных предприятий действует требование по зарплате на уровне не менее трех минимальных зарплат. В 2026 году, при минималке 8647 грн, это составляет 25 941 грн.

Если в 2027 году минимальная зарплата будет установлена на предложенном уровне 9546 грн, расчет будет следующим:

9546×3=28 638 грн.

То есть потенциальный зарплатный порог вырастет на 2697 грн по сравнению с нынешним показателем.

При этом речь идет не об отдельном платеже государству за бронирование. Речь именно об уровне начисленной зарплаты, которую должны соблюдать работодатель и работник в соответствии с правилами бронирования.

Требование касается и предприятия, и работника

Есть важный нюанс: недостаточно просто установить необходимую зарплату одному работнику, которого хотят забронировать.

Действующие правила предусматривают соответствующий критерий по зарплате как для самого предприятия, так и для военнообязанного работника, которого бронируют. Именно поэтому повышение минимальной зарплаты может повлиять на расходы компаний, в которых много забронированных работников.

К примеру, если условно на предприятии есть 100 работников, которым нужно будет повысить зарплату на 2697 грн, ежемесячные дополнительные расходы составят 269 700 грн. За год это 3 236 400 грн.

Это только условный расчет. Реальные расходы будут зависеть от зарплаты работников и того, какими будут окончательные правила в 2027 году.

В 2027 году зарплатный порог для бронирования может возрасти

Для предприятий на прифронтовых территориях сумма ниже

Для предприятий, работающих на определенных правительством прифронтовых территориях, предусмотрен отдельный зарплатный критерий – 2,5 минимальной зарплаты. Пока это 21 618 грн.

Если минималку в 2027 году установят на уровне 9546 грн, расчет будет следующим:

9546×2,5=23 865 грн.

Следовательно, для таких предприятий потенциальный показатель составит 23 865 грн. в месяц.

Когда могут потребоваться новые расчеты

Предприятиям, планирующим продолжать бронирование работников в 2027 году, важно следить не только за окончательным размером минимальной зарплаты.

Имеют значение и правила бронирования, которые будут действовать в тот момент. Если до конца года правительство внесет изменения в соответствующие требования, сам расчет может быть другим.

Поэтому 28 638 грн и 23 865 грн сейчас следует воспринимать как расчетные показатели, а не как уже установленные зарплатные пороги на 2027 год.

Окончательно ситуация станет ясна после принятия госбюджета-2027 и с учетом правил бронирования, действующих на начало следующего года.

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