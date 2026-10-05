"Зацените — это чума": загадочная вспышка инфекции в России вызвала шквал мемов и шуток

Украинцы шутят о новом "сюрпризе" из России

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В Иркутской области России стремительно набирает обороты история с опасной инфекцией. После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института около 190 человек изолировали и взяли под наблюдение врачей. В то же время российские власти не спешат раскрывать, какой именно диагноз поставили умершим.

Новость не осталась без внимания украинцев – в сети уже появились многочисленные мемы и шутки о ситуации. "Телеграф" собрал самые интересные реакции пользователей соцсетей.

Мэм о Чуме в России. Фото: baba_i_kit/Telegram

Украинцы шутят, что на фоне постоянных обстрелов и так хватает поводов для беспокойства. Но Россия, похоже, решила не останавливаться и подбросила еще один "сюрприз" — возможную вспышку чумы.

Мэм о Чуме в России. Фото: Женя Манецкий/Tik Tok

Мэм о Чуме в России. Фото: Emir/Tik Tok

Мэм о Чуме в России. Фото: maks_fizruk/Tik Tok

Также пользователи вспомнили и песню Потапа и Насти "Чумачедчая весна".

Сетью распространяются даже теории заговора. В частности, один из пользователей написал в Тик Токе:

"Помните, как в 23-м году ходил мем с большими птицами, и подпись была: этот мем вы поймете только в 2027-м? Кажется, уже в 26-м становится ясно"

Мэм о Чуме в России. Фото: shakhovalhunter/Tik Tok

Не обошли пользователи и шутки о "биолабораториях".

Мэм о Чуме в России. Фото: bromeeems/Telegram

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обычная фигурка из полотенца стала мемом, и при чем здесь "шахед".