Укр

Украинка в отеле увидела "шахед" на кровати: обычная фигурка из полотенца стала мемом

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Фигурка из полотенца Новость обновлена 28 сентября 2026, 11:21
Фигурка из полотенца. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что это на самом деле было

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Украинка, отдыхавшая в Греции, показала фигурку, которую работники гостиницы оставили на кровати после уборки. Традиция делать фигурки из полотенец, чтобы приятно удивить гостей, особенно популярна на разных курортах.

Обычно это какое-то животное или ростение, но девушка пошутила в Threads, что ей сделали "шахеда". Шутку быстро подхватили другие украинцы.

"Блин, мне в отеле (в Греции) сложили шахеды на кровати", — написала авторка поста.

Пост в Threads
Пост в Threads

Судя по форме фигурки, вероятнее всего, работники гостиницы пытались сделать из полотенца цветок каллы. На это обратила внимание одна из комментаторов.

"Цветочек. Калла. Печально, что у вас такие ассоциации".

Автор сообщения ответила:

"Какие времена, такие и ассоциации".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads
Калла
Калла

После этого в комментариях начали появляться новые шутки о "шахеде из полотенца".

"Очень шахедно с их стороны".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Цветочки из полотенец просто существуют.

Мозг травмированных украинцев: "Шахеды".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Еще и реактивный двигатель присобачили, следят за трендами!"

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Греки передают нам оружие, как могут".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Вот это клиентоориентированность".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Ну что бы вы чувствовали себя как дома".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Вы их сбили с кровати тапком?"

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Это те, что теперь могут залетать в окно?"

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перевод стрелок часов на "зимнее" и "летнее" время сначала был шуткой.

Теги:
#Гостиница #Мем #Полотенце