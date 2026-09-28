Украинка в отеле увидела "шахед" на кровати: обычная фигурка из полотенца стала мемом
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Что это на самом деле было
Украинка, отдыхавшая в Греции, показала фигурку, которую работники гостиницы оставили на кровати после уборки. Традиция делать фигурки из полотенец, чтобы приятно удивить гостей, особенно популярна на разных курортах.
Обычно это какое-то животное или ростение, но девушка пошутила в Threads, что ей сделали "шахеда". Шутку быстро подхватили другие украинцы.
"Блин, мне в отеле (в Греции) сложили шахеды на кровати", — написала авторка поста.
Судя по форме фигурки, вероятнее всего, работники гостиницы пытались сделать из полотенца цветок каллы. На это обратила внимание одна из комментаторов.
"Цветочек. Калла. Печально, что у вас такие ассоциации".
Автор сообщения ответила:
"Какие времена, такие и ассоциации".
После этого в комментариях начали появляться новые шутки о "шахеде из полотенца".
"Очень шахедно с их стороны".
"Цветочки из полотенец просто существуют.
Мозг травмированных украинцев: "Шахеды".
"Еще и реактивный двигатель присобачили, следят за трендами!"
"Греки передают нам оружие, как могут".
"Вот это клиентоориентированность".
"Ну что бы вы чувствовали себя как дома".
"Вы их сбили с кровати тапком?"
"Это те, что теперь могут залетать в окно?"
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