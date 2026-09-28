Украинка в отеле увидела "шахед" на кровати: обычная фигурка из полотенца стала мемом

Что это на самом деле было

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Украинка, отдыхавшая в Греции, показала фигурку, которую работники гостиницы оставили на кровати после уборки. Традиция делать фигурки из полотенец, чтобы приятно удивить гостей, особенно популярна на разных курортах.

Обычно это какое-то животное или ростение, но девушка пошутила в Threads, что ей сделали "шахеда". Шутку быстро подхватили другие украинцы.

"Блин, мне в отеле (в Греции) сложили шахеды на кровати", — написала авторка поста.

Пост в Threads

Судя по форме фигурки, вероятнее всего, работники гостиницы пытались сделать из полотенца цветок каллы. На это обратила внимание одна из комментаторов.

"Цветочек. Калла. Печально, что у вас такие ассоциации".

Автор сообщения ответила:

"Какие времена, такие и ассоциации".

Комментарий из Threads

Калла

После этого в комментариях начали появляться новые шутки о "шахеде из полотенца".

"Очень шахедно с их стороны".

Комментарий из Threads

"Цветочки из полотенец просто существуют.

Мозг травмированных украинцев: "Шахеды".

Комментарий из Threads

"Еще и реактивный двигатель присобачили, следят за трендами!"

Комментарий из Threads

"Греки передают нам оружие, как могут".

Комментарий из Threads

"Вот это клиентоориентированность".

Комментарий из Threads

"Ну что бы вы чувствовали себя как дома".

Комментарий из Threads

"Вы их сбили с кровати тапком?"

Комментарий из Threads

"Это те, что теперь могут залетать в окно?"

Комментарий из Threads

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