Бабушкина мебель снова в моде: как вписать старое плетеное кресло в современный интерьер

Как по-новому оформить комнату со старой мебелью

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Старое ротанговое кресло, которое годами стояло на балконе или покрывалось пылью на даче , может вписаться в современную квартиру: плетёная мебель снова возвращается в интерьеры. Её ценят за природную фактуру, необычные формы и характер, который она придаёт пространству.

Издание Southern Living советует сочетать её с контрастными материалами, а не заполнять ею всю комнату. "Телеграф" расскажет, какую мебель стоит сохранить, как её обновить и с чем сочетать в современном интерьере.

Какую плетёную мебель стоит сохранить

В первую очередь обратите внимание на классические кресла из натурального ротанга, плетёные стулья с деревянным каркасом и винтажные модели с округлыми спинками. Такая мебель может стать акцентом в гостиной, спальне, на застеклённом балконе или в зоне отдыха.

Особенно интересно выглядят кресла выразительной формы и с природной фактурой. Их не обязательно полностью переделывать, чтобы вписать в современный интерьер: иногда достаточно обновить текстиль и правильно подобрать окружение.

Стул из ротанга

Плетеная мебель в интерьере

Плетеная мебель в интерьере

В первую очередь нужно оценить состояние мебели. Если каркас прочный, ножки не шатаются, а плетение сохранило целостность, кресло вполне может прослужить ещё долго. Небольшие повреждения не всегда означают, что вещь придётся выбросить, однако серьёзные разрывы плетения или трещины в каркасе требуют отдельного внимания.

Как обновить старое кресло из ротанга

Начните с чистки и осмотра. Удалите пыль мягкой щёткой или тканью, проверьте плетение, ножки, подлокотники и места соединения деталей. Натуральный ротанг не стоит обильно смачивать водой или обрабатывать агрессивными средствами: это может повредить волокна.

Если конструкция прочная, но кресло выглядит устаревшим, начните с подушки. Новая обивка может изменить впечатление от всего кресла. Нейтральные оттенки сделают его более сдержанным, а насыщенные превратят в заметный акцент комнаты.

Можно также сшить чехол в тон шторам, дивану или другому текстилю. Если повреждены отдельные элементы плетения, лучше обратиться к мастеру: он восстановит их, не повредив остальную конструкцию.

Ротанг можно и покрасить, но решение зависит от материала и его состояния. Перед нанесением покрытия нужно правильно подготовить поверхность и проверить совместимость краски. Если натуральное плетение хорошо сохранилось, его цвет и фактура могут стать главным преимуществом мебели, поэтому скрывать их не всегда целесообразно.

С чем сочетать плетёную мебель

Ротанг хорошо сочетается с натуральным деревом, льняным текстилем, светлыми стенами и комнатными растениями. Такие сочетания подойдут для интерьеров, в которых преобладают натуральные материалы и спокойные оттенки.

Гостиная с ротанговой мебелью

При этом плетёное кресло не обязательно должно быть частью интерьера в экостиле. Оно может интересно смотреться рядом с современной мебелью простых форм, лаконичным журнальным столиком или светильником с металлическими деталями. Контраст между старой фактурой и современными предметами помогает избежать ощущения, будто комнату полностью обставили мебелью из другой эпохи.

Ротанг, дерево и светлые шторы

Для более выразительного результата можно сочетать светлое кресло с тёмным деревянным шкафом или добавить бархатную подушку. Разница между гладкими и фактурными поверхностями сделает оформление интереснее, не перегружая пространство.

Светлое плетеное кресло с темным бархатом и деревом.

Не пытайтесь заполнить плетёной мебелью каждый свободный уголок. Часто достаточно одного кресла – особенно если оно необычной формы или заметно отличается от остальных предметов в комнате.

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