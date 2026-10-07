Как старую советскую "стенку" превратить в современную мебель: украинка показала впечатляющий результат

Старый шкаф не узнать

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Старая советская мебель, которую еще недавно без раздумий выбрасывали на свалку, сегодня получает второй шанс. Украинка продемонстрировала, как превратить обычную громоздкую "стенку" в современный гарнитур,

Как показала женщина в своем видео, каркас оставили, но полностью изменили цвет, фасады, фурнитуру и часть секций.

Из темной "стенки" – в светлую мебель

Изначально массивный гарнитур имел темно-коричневый оттенок с красным отливом и визуально перегружал комнату. Его перекрасили в белый, сохранив только декоративные рамки на дверцах.

Старая стенка для реставрации

Вместе с цветом заменили и ручки. Темные детали на светлом фоне выглядят продуманным дизайнерским акцентом, а не пережитком старого быта.

Сильнее всего переделали центральную часть. Вместо высоких шкафов там обустроили низкую длинную тумбу с деревянной столешницей. На нее можно поставить декор, книги или комнатные растения, а закрытые отделения использовать для вещей.

Стеклянные витрины и боковые секции также сохранили и освежили краской. Их, как и раньше, используют для хранения посуды.

Освежённая советская «стенка».

Как сообщал "Телеграф", реставрация гарнитуров своими руками существенно сокращает ремонтный бюджет. Это доказывает опыт украинца в Германии. Мужчина обновил арендованную кухню без пыли и сложных работ: смонтировал новое покрытие прямо поверх имеющегося. Фасады сделал светлыми, добавил золотистые ручки, а изношенную столешницу заменил на деревянную теплого оттенка. Этот пример подтверждает: качественно освежить интерьер можно без значительных средств и посторонней помощи.