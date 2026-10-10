Мелочь, которая меняет все: традиционные ручки для мебели уходят в прошлое

Заметная фурнитура возвращается в дизайн и помогает обновить мебель без крупных затрат

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Т-образные ручки становятся одним из заметных трендов в оформлении дома: с их помощью можно преобразить двери, ящики и шкафы, не меняя саму мебель. В 2026 году дизайнеры отходят от строгого минимализма и скрытой фурнитуры в пользу деталей, которые придают интерьеру характер.

Долгое время современные кухни и мебель ассоциировались с гладкими фасадами и незаметными механизмами. Теперь в интерьерах всё чаще появляются выразительные элементы, которые не прячут, а используют как декоративный акцент. Даже небольшая ручка может добавить фактуру, цвет или новый оттенок отделки, сообщает Radio Mitre.

Почему фурнитура снова стала частью дизайна

Ручки перестали быть просто функциональной деталью и стали важной частью оформления. Их выбор влияет на то, как выглядят дверцы, ящики и шкафы.

Поменять фурнитуру – сравнительно простой способ освежить мебель, не заменяя её целиком. Новые ручки позволяют обновить обстановку с помощью относительно небольших затрат.

Чем привлекают Т-образные ручки

У таких моделей лаконичная конструкция: поперечная перекладина образует букву Т и служит удобной опорой для руки. Форма выглядит сдержанно, но заметнее традиционных ручек-кнопок, поэтому фурнитура одновременно выполняет практическую и декоративную задачу.

Т-образные ручки подходят для разных интерьеров: их можно сочетать и с современной мебелью, и с традиционными кухонными фасадами. Компактный размер и разнообразие отделок позволяют подобрать вариант к разным материалам, не перегружая пространство.

У этой формы есть и исторические отсылки. Её связывают с мебельным дизайном середины XX века. Классический образ при этом хорошо смотрится и в современной обстановке.

Т-образные ручки помогают освежить кухонную мебель без её замены

Как обновить мебель с помощью деталей

Замена ручек помогает изменить восприятие уже знакомого шкафа или комода: новый цвет и фактура фурнитуры могут стать акцентом или поддержать другие элементы интерьера. Такой приём подходит тем, кто хочет обновить обстановку без покупки новой мебели.

Т-образные модели сочетают простую форму с удобным хватом и хорошо вписываются в разные стили. Они также сочетаются с разными направлениями декора.

Рост популярности этой фурнитуры отражает интерес к заметным деталям вместо полностью скрытых элементов. Ручки становятся небольшим, но действенным инструментом перемен: они добавляют мебели индивидуальность и помогают освежить интерьер, сохраняя его лаконичным.

Как сообщал "Телеграф", съемный чехол поможет обновить удобный и исправный диван, если обивка надоела, – и для этого не придется покупать новую мебель. Такой практичный подход перекликается с возвращением заметной фурнитуры в интерьер и съемных чехлов.