Бабусині меблі знову в моді: як вписати старе плетене крісло в сучасний інтер’єр

Як по-новому оформити кімнату зі старими меблями

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Старе ротангове крісло, яке роками стояло на балконі чи припадало пилом на дачі, може вписатися в сучасну квартиру, адже плетені меблі знову повертаються в інтер’єри. Їх цінують за природну фактуру, незвичні форми й характер, якого вони додають простору.

Видання Southern Living радить поєднувати їх із контрастними матеріалами, а не заповнювати ними всю кімнату. "Телеграф" розповість, які меблі варто зберегти, як їх оновити та з чим поєднати в сучасному інтер’єрі.

Які плетені меблі варто зберегти

Насамперед зверніть увагу на класичні крісла з натурального ротанга, плетені стільці з дерев’яним каркасом і вінтажні моделі з округлими спинками. Такі меблі можуть стати акцентом у вітальні, спальні, на заскленому балконі або в зоні відпочинку.

Особливо цікаво виглядають крісла з виразною формою та природною фактурою. Їх не обов’язково повністю переробляти, щоб пристосувати до сучасного інтер’єру: іноді достатньо оновити текстиль і правильно підібрати оточення.

Стілець з ротангу

Плетені меблі в інтер’єрі

Плетені меблі в інтер’єрі

Передусім потрібно оцінити стан меблів. Якщо каркас міцний, ніжки не хитаються, а плетіння зберегло цілісність, крісло цілком може прослужити ще довго. Невеликі пошкодження не завжди означають, що річ доведеться викидати, проте значні розриви плетіння або тріщини в каркасі потребують окремої уваги.

Як оновити старе крісло з ротанга

Почніть з очищення й огляду. Приберіть пил м’якою щіткою або тканиною, перевірте плетіння, ніжки, підлокітники та місця з’єднання деталей. Натуральний ротанг не варто рясно змочувати водою чи обробляти агресивними засобами: це може пошкодити волокна.

Якщо конструкція міцна, але крісло має застарілий вигляд, почніть із подушки. Нова оббивка може змінити враження від усього крісла. Нейтральні відтінки зроблять його стриманішим, а насичені перетворять на помітний акцент кімнати.

Можна також пошити чохол у тон шторам, дивану чи іншому текстилю. Якщо пошкоджені окремі елементи плетіння, краще звернутися до майстра: він відновить їх, не пошкодивши решту конструкції.

Фарбувати ротанг теж можна, але рішення залежить від матеріалу та його стану. Перед нанесенням покриття потрібно правильно підготувати поверхню й перевірити сумісність фарби. Якщо натуральне плетіння добре збереглося, його колір і фактура можуть стати головною перевагою меблів, тому приховувати їх не завжди доцільно.

З чим поєднувати плетені меблі

Ротанг добре поєднується з натуральним деревом, лляним текстилем, світлими стінами та кімнатними рослинами. Такі комбінації підійдуть для інтер’єрів, у яких переважають природні матеріали й спокійні відтінки.

Вітальня з ротанговими меблями

Водночас плетене крісло не обов’язково має бути частиною інтер’єру в екостилі. Воно може цікаво виглядати поруч із сучасними меблями простих форм, лаконічним журнальним столиком або світильником із металевими деталями. Контраст між старою фактурою та сучасними предметами допомагає уникнути відчуття, ніби кімнату повністю облаштували меблями з іншої епохи.

Ротанг, дерево та світлі штори

Для виразнішого результату можна поєднати світле крісло з темною дерев’яною шафою або додати оксамитову подушку. Різниця між гладкими й фактурними поверхнями зробить оформлення цікавішим, не перевантажуючи простір.

Світле плетене крісло з темним оксамитом і деревом

Не намагайтеся заповнити плетеними меблями кожен вільний куток. Часто досить одного крісла – особливо якщо воно має незвичну форму або помітно відрізняється від інших предметів у кімнаті.

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