Климат Земли становится более нестабильным: что изменится для Украины

Более продолжительная жара, дефицит воды и чередование засух из ливнями усиливают риски для урожаев, здоровья людей и работы инфраструктуры

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Международная коалиция ученых предупреждает о скорой дестабилизации климатической системы Земли. Для Украины потепление означает более длительные периоды жары, нехватку воды, угрозы урожаям и перебои в работе энергетических и транспортных сетей из-за погодных условий.

Прогнозы для украинских регионов указывают на дальнейшее сокращение речного стока и рост рисков засух и наводнений. Семь из 16 показателей, за которыми следит коалиция, достигли рекордно экстремальных уровней. Об этом сообщает La Razón со ссылкой на седьмой ежегодный отчет "Состояние климата в 2026 году: вызовы и возможности", опубликованное в BioScience.

Семь климатических показателей достигли рекордных уровней

В атмосфере концентрация углекислого газа достигла 428 частей на миллион – это самый высокий уровень за последние 2 миллиона лет и примерно на 50% больше, чем до начала индустриальной эпохи.

"Изменение климата все больше взаимодействует с глобальной потерей биоразнообразия, водным стрессом, продовольственной незащищенностью, патогенами и геополитической нестабильностью, усиливая риски во взаимосвязанных человеческих и природных системах", — пишут авторы отчета

Ученые связывают эти изменения, прежде всего, с потреблением ископаемого топлива. Экстремальная жара, наводнения, засухи, штормы и лесные пожары уже стали обычными явлениями. Особую обеспокоенность вызывает риск пересечения критических порогов в климатической системе: тогда разные процессы начинают усиливать друг друга.

Как изменяются погода и водные ресурсы Украины

В Украине учащаются экстремально высокие температуры, а сильные холода бывают реже. По оценке влияния изменения климата, опубликованной на сайте Минсреды, за 30 лет, охваченных исследованием, среднегодовая температура воздуха выросла почти на 1,5°C. Из-за потепления периоды жары становятся дольше, учащаются нехватка воды и затопление, а здоровье людей и инфраструктура испытывают влияние.

Поле. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Засуха уже распространяется на северные и северо-восточные сельскохозяйственные районы, где раньше не было. Аграрии сталкиваются с возрастающим дефицитом влаги, ухудшением состояния почв и более низкой урожайностью. В то же время, уменьшение количества весенних заморозков благоприятно влияет на некоторые зерновые культуры, в частности озимую пшеницу.

По исследованию, о котором сообщает Экодия, к концу столетия водность бассейнов Припяти, Южного Буга и Днестра, по прогнозу, снизится на 30%. Из-за сокращения стока малых рек с середины века они могут полностью пересохнуть. Изменение сезонного распределения воды также усугубляет угрозу весенних паводков на Полесье и наводнений на горных реках запада Украины.

Какие изменения нужны городам, энергетике и сельскому хозяйству

Авторы международного отчета отмечают: сокращать выбросы уже недостаточно – нужно быстро приспосабливаться к изменениям. Они предлагают охлаждать города, восстанавливать водно-болотные угодья, готовиться к лесным пожарам, экономить воду, развивать распределенную солнечную энергетику и делать продовольственные системы более устойчивыми. Для Украины эти шаги напрямую связаны с рисками жары, нехватки воды и нестабильных урожаев.

"Поскольку низкоуглеродистые источники сейчас обеспечивают около 43% мировой электроэнергии, мы, возможно, наблюдаем появление того, что называем "Эрой электричества". Это дает основания для надежды, но использование ископаемого топлива и выбросы до сих пор находятся на рекордных уровнях, поэтому переход нужно резко ускорить", — отметил ведущий. штат Орегон Кристофер Вулф.

Исследователи призывают изменить производство энергии, модели потребления, продовольственные системы и экономические приоритеты. Они также считают защиту экосистем частью этой работы. Чтобы стабилизировать климат нужно сокращать выбросы и готовиться к последствиям, которые уже испытывают люди и хозяйство.

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