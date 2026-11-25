Вытягивает почти всю бытовую технику, но есть подвох

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Во время отключений электроэнергии украинцы ищут способы обеспечить работу бытовой техники и оставаться на связи. Одним из популярных решений стала зарядная станция OUKITEL P2001E Plus.

Честным отзывом об этом устройстве поделился пользователь Threads prosto.pavlik. Он рассказал, какие приборы подключает к станции, на сколько часов хватает заряда и какие недостатки заметил за два месяца использования.

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При потреблении около 300 Вт заряда станции хватает примерно на восемь часов

По словам мужчины, станция имеет емкость 2048 Вт·ч и мощность 2400 Вт. За два месяца использования он успел проверить ее с разными бытовыми приборами. В частности, подключал кофемашину, фен, микроволновую печь, компьютер, телевизор, аэрогриль и холодильник.

На сколько хватает заряда OUKITEL P2001E Plus

Владелец привел пример одновременной работы компьютера, модема, телевизора и LED-подсветки. При общем потреблении около 300 Вт станции хватало примерно на восемь часов. Если использовать только компьютер в обычном рабочем режиме, автономность увеличивается до 11–12 часов.

Отдельно мужчина проверил, как станция справляется с кофемашиной. Во время запуска и помола зерен она потребляет до 1800 Вт, но примерно через десять секунд мощность снижается до 400–600 Вт. Поскольку приготовление напитка длится всего несколько минут, значительного разряда аккумулятора владелец не заметил. У холодильника наибольшее потребление также приходится на момент запуска компрессора.

Компьютер, модем, телевизор и LED-подсветка работают от станции около восьми часов Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Какие минусы есть у зарядной станции

Среди недостатков пользователь назвал цену и вес устройства – 22 кг. По его словам, переносить станцию по квартире или дому довольно тяжело, а поднимать по лестнице без лифта будет еще сложнее.

Также некоторый дискомфорт может создавать шум. Днем, когда работают телевизор или компьютер, его почти не заметно, однако ночью звук может мешать людям, чувствительным к шуму.

В то же время владелец положительно оценил скорость зарядки. По его словам, на максимальной мощности станция заряжается с 30% до 100% менее чем за час. Сам он обычно устанавливает мощность 800 Вт – тогда процесс длится около двух часов или немного дольше.

На максимальной мощности станция заряжается с 30% до 100% менее чем за час Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

В целом мужчина покупкой доволен. Для нужд его семьи устройства хватает, чтобы работать за компьютером, смотреть сериалы, готовить еду, пользоваться феном и поддерживать работу холодильника. В то же время он отмечает, что во время длительных отключений придется экономнее расходовать заряд.

Ранее "Телеграф" сравнивал зарядные станции и ИБП с аккумуляторами и объяснял, какой вариант выгоднее выбрать для дома на случай отключений электроэнергии.