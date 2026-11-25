Перехватчик и фронтовой бомбардировщик создавались для разных задач

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В ночь на 25 ноября силы обороны Украины нанесли удары по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области (РФ). По предварительным данным, поражены пять российских самолётов: три МиГ-31 и два Су-34.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. В ведомстве назвали "Саваслейку" одним из ключевых аэродромов российской авиации.

"Именно отсюда взлетают истребители МиГ-31 – носители ракет "Кинжал", которыми противник бьёт по украинским городам", – говорится в сообщении.

МиГ-31: перехватчик и носитель "Кинжала"

МиГ-31 разработали в СССР как высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик. Он предназначен для длительного патрулирования и борьбы с воздушными целями, в том числе с крылатыми ракетами. Первый полёт прототипа состоялся 16 сентября 1975 года, а в 1981 году самолёт приняли на вооружение.

МиГ-31К – отдельная модификация, которую Россия использует для ракетных ударов по Украине. Её создавали путём переоборудования уже выпущенных перехватчиков. Самолёт несёт одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Из-за угрозы удара при взлёте МиГ-31К в Украине часто объявляют воздушную тревогу.

Для перехватчика МиГ-31БМ в альбоме Министерства обороны Украины за 2018 год указана максимальная скорость 3 000 км/ч на большой высоте и 1 500 км/ч у земли. Практический потолок составляет 20 км, дальность полёта без подвесных топливных баков – 2 500 км. В экипаже два человека.

У МиГ-31К также двухместный экипаж – пилот и штурман-оператор. Длина самолёта составляет 22,6 м, размах крыла – 13,46 м, максимальная взлётная масса – 46,75 т.

МиГ-31К переоборудовали для ударов по Украине ракетой "Кинжал" Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Су-34: фронтовой бомбардировщик на базе Су-27

Главная задача Су-34 – удары по наземным и надводным целям. Самолёт создали на базе многоцелевого истребителя Су-27. Он рассчитан на работу днём и ночью, в том числе в сложных погодных условиях. Для ударов по наземным целям Су-34 использует управляемые ракеты, корректируемые и обычные авиабомбы. Он также может нести ракеты класса "воздух – воздух".

Экипаж Су-34 состоит из двух человек. Длина самолёта – 22 м, размах крыла – 14,70 м, максимальная взлётная масса – 44 360 кг. По данным альбома Минобороны Украины, на высоте 11 000 м Су-34 развивает скорость до 1 900 км/ч, на уровне моря – до 1 400 км/ч. Практическая дальность полёта составляет 4 500 км, практический потолок – 17 км.

Су-34 предназначен для ударов по наземным и надводным целям Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")