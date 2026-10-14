Будет ли холодной зима в этом году: свежий прогноз метеорологов

Блогер побывал на карпатской метеостанции

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Украинский блогер basarab49 побывал на метеостанции Пожижевская в Карпатах, где узнал, какой может быть зима в Украине в этом году. По предварительным оценкам метеорологов, стоит ожидать теплого зимнего сезона .

Видео с метеостанции блогер опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он рассказал, что услышал от специалистов, а также поделился своими мыслями о предстоящих морозах.

Что говорят метеорологи о зиме

По его словам, во время визита он пообщался с метеорологами, которые уже подготовили предварительный прогноз на зимний сезон.

"По всем показателям, всем параметрам, которые здесь фиксируют, по всем проводимым исследованиям специалистам уже ясно: зима будет теплой", – рассказал блогер.

Конкретных данных метеорологов в подтверждение прогноза блогер не привел, однако заверил, что сильных морозов опасаться не стоит.

"Холодно не будет, не переживайте", – заявил он.

Окончательно оценить, какой будет погода на протяжении всего сезона, можно будет ближе к зиме. Сам блогер также призвал не спешить с выводами.

"Но настоящая зима еще впереди, поэтому следим за прогнозами", – подытожил basarab49.

Метеостанция Пожижевская расположена высоко в Карпатах – примерно на высоте 1450 метров над уровнем моря. Здесь за погодой наблюдают не только для составления прогнозов: специалисты собирают данные о температуре, ветре, осадках и снежном покрове, а также следят за условиями, которые могут привести к сходу лавин.

Расположение станции позволяет наблюдать за погодой непосредственно в горных условиях, где она может существенно отличаться от погоды в низинных районах. Это одна из самых высокогорных метеорологических и снеголавинных станций Украины.

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