Церковный праздник 28 октября: что строго запрещено делать, чтобы не потерять урожай

По народным поверьям, женщины откладывали рукоделие и тяжёлую работу, а девушки молились о счастливом замужестве.

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28 октября по новомуцерковному календарю православные христиане чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, которую в народе называют Параскевой Пятницей. С этим днем связывали особые женские традиции, запреты на работу по дому и приметы о приближении холодов.

Параскева родилась в состоятельной христианской семье в Малой Азии. Ее родители особенно чтили пятницу как день воспоминания о страданиях Иисуса Христа, поэтому так назвали дочь. Имя Параскева связывают с греческим словом, означающим "пятница" или "приготовление".

Несмотря на достаток семьи, девушка выбрала скромную жизнь и посвятила себя христианской вере. Во времена правления императора Диоклетиана, когда начались гонения на христиан, ее арестовали и требовали отречься от своих убеждений. Параскева отказалась поклоняться языческим божествам. За это она подверглась жестоким пыткам и в конце концов была казнена.

О чем молились в Параскеву Пятницу

В народной традиции день святой имел особое значение для женщин. Девушки молились о счастливом замужестве, а замужние женщины просили благополучия для семьи и здоровья для детей. Вспоминали и близких, которым были нужны поддержка и помощь.

Пятницу воспринимали как день, когда женщинам полагалось меньше работать. Отсюда возникли многочисленные бытовые ограничения. Они относятся к народным поверьям, а не к обязательным церковным предписаниям.

Народные обычаи в Параскеву Пятницу напоминают об особом значении этого дня для женщин

Что нельзя делать 28 октября

Шить, вышивать, вязать и прясть. Считалось, что иглы и спицы могут символически "обидеть" святую. Отсюда возникло поверье, будто Параскева предстает в образе женщины, уколотой иглами тех, кто нарушает запрет.

Считалось, что иглы и спицы могут символически "обидеть" святую. Отсюда возникло поверье, будто Параскева предстает в образе женщины, уколотой иглами тех, кто нарушает запрет. Стирать белье и мыть полы. В традиционных представлениях эти занятия считались нежелательными в праздничный день. Особенно строго относились к работе с водой и тяжелым домашним хлопотам.

В традиционных представлениях эти занятия считались нежелательными в праздничный день. Особенно строго относились к работе с водой и тяжелым домашним хлопотам. Одолжать или отдавать деньги. По поверьям, вместе с деньгами можно было отдать собственное благополучие и семейное счастье. Беременным женщинам этот запрет предписывали особенно часто, связывая его с судьбой будущего ребенка.

По поверьям, вместе с деньгами можно было отдать собственное благополучие и семейное счастье. Беременным женщинам этот запрет предписывали особенно часто, связывая его с судьбой будущего ребенка. Работать в огороде или в поле. В некоторых местностях избегали земляных работ, в частности с использованием металлических орудий. Люди верили, что нарушение запрета может навлечь непогоду или навредить будущему урожаю.

В некоторых местностях избегали земляных работ, в частности с использованием металлических орудий. Люди верили, что нарушение запрета может навлечь непогоду или навредить будущему урожаю. Распускать волосы и расчесывать их. В некоторых народных обычаях это тоже считалось нежелательным в день Параскевы. Запрет связывали с особым почитанием святой и женскими обрядами.

Народные обычаи в Параскеву Пятницу напоминают о женском труде и благополучии в доме

Народные приметы 28 октября

На вишне еще остались листья – тепло может задержаться.

– тепло может задержаться. Утром стоит туман – ожидали оттепели.

– ожидали оттепели. Вокруг Луны видно светлое кольцо – верили, что приближается непогода или буря.

– верили, что приближается непогода или буря. Ночью ударил мороз – по поверьям, весна будет холодной.

– по поверьям, весна будет холодной. В лесу увидели белку – ожидали потепления.

– ожидали потепления. На землю выпал снег – это связывали с хорошим урожаем зерновых в следующем году.