Церковный праздник 28 октября: что строго запрещено делать, чтобы не потерять урожай
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По народным поверьям, женщины откладывали рукоделие и тяжёлую работу, а девушки молились о счастливом замужестве.
28 октября по новомуцерковному календарю православные христиане чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, которую в народе называют Параскевой Пятницей. С этим днем связывали особые женские традиции, запреты на работу по дому и приметы о приближении холодов.
Параскева родилась в состоятельной христианской семье в Малой Азии. Ее родители особенно чтили пятницу как день воспоминания о страданиях Иисуса Христа, поэтому так назвали дочь. Имя Параскева связывают с греческим словом, означающим "пятница" или "приготовление".
Несмотря на достаток семьи, девушка выбрала скромную жизнь и посвятила себя христианской вере. Во времена правления императора Диоклетиана, когда начались гонения на христиан, ее арестовали и требовали отречься от своих убеждений. Параскева отказалась поклоняться языческим божествам. За это она подверглась жестоким пыткам и в конце концов была казнена.
О чем молились в Параскеву Пятницу
В народной традиции день святой имел особое значение для женщин. Девушки молились о счастливом замужестве, а замужние женщины просили благополучия для семьи и здоровья для детей. Вспоминали и близких, которым были нужны поддержка и помощь.
Пятницу воспринимали как день, когда женщинам полагалось меньше работать. Отсюда возникли многочисленные бытовые ограничения. Они относятся к народным поверьям, а не к обязательным церковным предписаниям.
Что нельзя делать 28 октября
- Шить, вышивать, вязать и прясть. Считалось, что иглы и спицы могут символически "обидеть" святую. Отсюда возникло поверье, будто Параскева предстает в образе женщины, уколотой иглами тех, кто нарушает запрет.
- Стирать белье и мыть полы. В традиционных представлениях эти занятия считались нежелательными в праздничный день. Особенно строго относились к работе с водой и тяжелым домашним хлопотам.
- Одолжать или отдавать деньги. По поверьям, вместе с деньгами можно было отдать собственное благополучие и семейное счастье. Беременным женщинам этот запрет предписывали особенно часто, связывая его с судьбой будущего ребенка.
- Работать в огороде или в поле. В некоторых местностях избегали земляных работ, в частности с использованием металлических орудий. Люди верили, что нарушение запрета может навлечь непогоду или навредить будущему урожаю.
- Распускать волосы и расчесывать их. В некоторых народных обычаях это тоже считалось нежелательным в день Параскевы. Запрет связывали с особым почитанием святой и женскими обрядами.
Народные приметы 28 октября
- На вишне еще остались листья – тепло может задержаться.
- Утром стоит туман – ожидали оттепели.
- Вокруг Луны видно светлое кольцо – верили, что приближается непогода или буря.
- Ночью ударил мороз – по поверьям, весна будет холодной.
- В лесу увидели белку – ожидали потепления.
- На землю выпал снег – это связывали с хорошим урожаем зерновых в следующем году.
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