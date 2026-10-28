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Церковный праздник 28 октября: что строго запрещено делать, чтобы не потерять урожай

Автор
Наталья Дума
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День Параскевы Пятницы
День Параскевы Пятницы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По народным поверьям, женщины откладывали рукоделие и тяжёлую работу, а девушки молились о счастливом замужестве.

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28 октября по новомуцерковному календарю православные христиане чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, которую в народе называют Параскевой Пятницей. С этим днем связывали особые женские традиции, запреты на работу по дому и приметы о приближении холодов.

Параскева родилась в состоятельной христианской семье в Малой Азии. Ее родители особенно чтили пятницу как день воспоминания о страданиях Иисуса Христа, поэтому так назвали дочь. Имя Параскева связывают с греческим словом, означающим "пятница" или "приготовление".

Несмотря на достаток семьи, девушка выбрала скромную жизнь и посвятила себя христианской вере. Во времена правления императора Диоклетиана, когда начались гонения на христиан, ее арестовали и требовали отречься от своих убеждений. Параскева отказалась поклоняться языческим божествам. За это она подверглась жестоким пыткам и в конце концов была казнена.

О чем молились в Параскеву Пятницу

В народной традиции день святой имел особое значение для женщин. Девушки молились о счастливом замужестве, а замужние женщины просили благополучия для семьи и здоровья для детей. Вспоминали и близких, которым были нужны поддержка и помощь.

Пятницу воспринимали как день, когда женщинам полагалось меньше работать. Отсюда возникли многочисленные бытовые ограничения. Они относятся к народным поверьям, а не к обязательным церковным предписаниям.

Женщина в вышитой рубашке сидит у окна за деревянным столом с веретеном и шерстью
Народные обычаи в Параскеву Пятницу напоминают об особом значении этого дня для женщин

Что нельзя делать 28 октября

  • Шить, вышивать, вязать и прясть. Считалось, что иглы и спицы могут символически "обидеть" святую. Отсюда возникло поверье, будто Параскева предстает в образе женщины, уколотой иглами тех, кто нарушает запрет.
  • Стирать белье и мыть полы. В традиционных представлениях эти занятия считались нежелательными в праздничный день. Особенно строго относились к работе с водой и тяжелым домашним хлопотам.
  • Одолжать или отдавать деньги. По поверьям, вместе с деньгами можно было отдать собственное благополучие и семейное счастье. Беременным женщинам этот запрет предписывали особенно часто, связывая его с судьбой будущего ребенка.
  • Работать в огороде или в поле. В некоторых местностях избегали земляных работ, в частности с использованием металлических орудий. Люди верили, что нарушение запрета может навлечь непогоду или навредить будущему урожаю.
  • Распускать волосы и расчесывать их. В некоторых народных обычаях это тоже считалось нежелательным в день Параскевы. Запрет связывали с особым почитанием святой и женскими обрядами.
Женщина в платке рассматривает глиняный кувшин за столом с колосьями и вышитой скатертью
Народные обычаи в Параскеву Пятницу напоминают о женском труде и благополучии в доме

Народные приметы 28 октября

  • На вишне еще остались листья – тепло может задержаться.
  • Утром стоит туман – ожидали оттепели.
  • Вокруг Луны видно светлое кольцо – верили, что приближается непогода или буря.
  • Ночью ударил мороз – по поверьям, весна будет холодной.
  • В лесу увидели белку – ожидали потепления.
  • На землю выпал снег – это связывали с хорошим урожаем зерновых в следующем году.

Как сообщал "Телеграф", священник Римско-католической церкви Алексей Самсонов рассказал о позиции священников относительно празднования Хеллоуина.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник