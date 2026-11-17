Переправа через Керченский пролив подверглась атаке вторую ночь подряд

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В результате удара по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября россияне потеряли прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Это переносит нагрузку на пути через оккупированный юг Украины и наносит репутационный удар по личному проекту Владимира Путина.

"Телеграф" рассказывает о практическом и сакральном значении Крымского моста для оккупантов. После ударов в ночь на вторник, обрушился автомобильный пролет, а обломки завалили судоходный фарватер. Железнодорожная часть устояла, однако движение поездов также приостановлено. Движение переправой — автомобилей, поездов и судов, фактически заблокировано.

Снабжение и выезд из Крыма – через оккупированные территории

Для автомобильных поставок полуострова и выезда в Россию остается только сухопутный маршрут через оккупированные территории Украины. Его основа – трасса Р–280, ведущая из Ростова-на-Дону в Крым. Ею перевозят грузы и горючее, обеспечивают русские войска на юге. Украинские дроны уже атакуют транспорт на этой дороге, усложняя поставки и перекидывание вражеских подразделений.

По трассе Р–280 перевозят горючее и грузы для Крыма и российских войск на юге Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему мост имеет сакральное значение для Путина

"Этот мост имеет стратегическое значение для России. Это личный проект Путина. О нем он мечтал очень давно, еще до начала этой оккупации Крыма", – сказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

Во время открытия Крымского моста глава России Владимир Путин представлял переправу в оккупированный Крым как осуществление исторической мечты. На открытии он лично сел за руль грузовика.

По оценке Рыженко, разрушение или длительный вывод переправы из строя будет иметь для России как военные, так и репутационные последствия. После предыдущих атак Россия усиливала проверки и разворачивала многоуровневую защиту моста с воды и воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто построил Крымский мост и сколько это стоило. На открытии Путин говорил о переправе как о замысле, который не удавалось воплотить в течение нескольких исторических эпох. Завершение строительства он назвал чудом, увязав его со стремлениями еще царских времен.