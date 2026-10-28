Церковне свято 28 жовтня: що суворо заборонено робити, щоб не втратити урожай

За народними повір’ями, жінки відкладали рукоділля та важку працю, а дівчата молилися про щасливе заміжжя

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28 жовтня за новимцерковним календарем православні християни вшановують пам’ять великомучениці Параскеви Іконійської, яку в народі називають Параскевою П’ятницею. Із цим днем пов’язували особливі жіночі традиції, заборони на хатню роботу та прикмети про наближення холодів.

Параскева народилася в заможній християнській родині в Малій Азії. Її батьки особливо шанували п’ятницю як день спогаду про страждання Ісуса Христа, тому так назвали доньку. Ім’я Параскева пов’язують із грецьким словом, що означає "п’ятниця" або "приготування".

Попри родинний достаток, дівчина обрала скромне життя й присвятила себе християнській вірі. За правління імператора Діоклетіана, коли почалися переслідування християн, її заарештували та вимагали зректися переконань. Параскева відмовилася поклонятися язичницьким божествам. За це вона зазнала жорстоких катувань і зрештою була страчена.

Про що молилися на Параскеву П’ятницю

У народній традиції день святої мав особливе значення для жінок. Дівчата молилися про щасливе заміжжя, а заміжні жінки просили добробуту для родини та здоров’я для дітей. Згадували й близьких, яким були потрібні підтримка та допомога.

П’ятницю сприймали як день, коли жінкам належало менше працювати. Звідси походили численні побутові обмеження. Вони належать до народних повір’їв, а не до обов’язкових церковних приписів.

Народні звичаї на Параскеву П’ятницю нагадують про особливе значення цього дня для жінок

Що не можна робити 28 жовтня

Шити, вишивати, в’язати та прясти. Вважалося, що голки й спиці можуть символічно "покривдити" святу. Звідси виникло повір’я, ніби Параскева постає в образі жінки, пораненої голками тих, хто порушує заборону.

Вважалося, що голки й спиці можуть символічно "покривдити" святу. Звідси виникло повір’я, ніби Параскева постає в образі жінки, пораненої голками тих, хто порушує заборону. Прати білизну й мити підлогу. У традиційних уявленнях ці справи вважали небажаними для святкового дня. Особливо суворо ставилися до роботи з водою та важкого хатнього клопоту.

У традиційних уявленнях ці справи вважали небажаними для святкового дня. Особливо суворо ставилися до роботи з водою та важкого хатнього клопоту. Позичати або віддавати гроші. За повір’ями, разом із грошима можна було віддати власний добробут і сімейне щастя. Вагітним жінкам цю заборону приписували особливо часто, пов’язуючи її з долею майбутньої дитини.

За повір’ями, разом із грошима можна було віддати власний добробут і сімейне щастя. Вагітним жінкам цю заборону приписували особливо часто, пов’язуючи її з долею майбутньої дитини. Працювати на городі чи в полі. У деяких місцевостях уникали земляних робіт, зокрема із застосуванням металевих знарядь. Люди вірили, що порушення заборони може накликати негоду або зашкодити майбутньому врожаю.

У деяких місцевостях уникали земляних робіт, зокрема із застосуванням металевих знарядь. Люди вірили, що порушення заборони може накликати негоду або зашкодити майбутньому врожаю. Розпускати волосся та розчісувати його. У частині народних звичаїв це також вважали небажаним у день Параскеви. Заборона пов’язувалася з особливим шануванням святої та жіночими обрядами.

Народні звичаї на Параскеву П’ятницю нагадують про жіночу працю й добробут у домі

Яку погоду віщували народні прикмети

На вишні ще залишилося листя – тепло може затриматися.

– тепло може затриматися. Уранці стоїть туман – очікували відлиги.

– очікували відлиги. Навколо Місяця видно світле коло – вірили, що наближається негода або буря.

– вірили, що наближається негода або буря. Уночі вдарив мороз – за повір’ям, весна буде холодною.

– за повір’ям, весна буде холодною. У лісі побачили білку – чекали на потепління.

– чекали на потепління. На землю випав сніг – це пов’язували з добрим урожаєм зернових наступного року.