Переправа потеряла автомобильный пролет, а обломки перекрыли путь судам между морями

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Восстановить Крымский мост во время войны практически невозможно из-за сложности конструкции и угрозы ударов по ремонтной технике. В ночь на 17 ноября 2026 года удар Сил обороны уничтожил одну из двух арок: автомобильный пролет длиной 273 метра обрушился в воду.

Железнодорожная часть осталась стоять, однако движение поездов по ней также прекратили.

До разрушения две арки обеспечивали проход транспорта над судоходным участком

Почему арку нельзя отремонтировать частями

Разрушенный арочный пролет – монолитная конструкция, которую нельзя ремонтировать отдельными фрагментами в случае поломки одной из опор. Повреждение нарушает распределение нагрузки: без восстановления она будет распределяться неравномерно, создавая риск дальнейшего обрушения.

Переправа подверглась ударам вторую ночь подряд. Еще утром 16 ноября на автомобильной части зафиксировали повреждение полотна как минимум в двух местах и деформацию арки – она заметно изменила наклон. После повторной атаки арка вместе с пролетом оказалась в воде, а обломки завалили судоходный фарватер.

Обрушившийся пролет перекрыл автомобильное сообщение через Керченский пролив

По предварительным оценкам, ремонт потребует месяцев. Однако сложность заключается не только в масштабах обрушения: для работ необходима специальная плавучая техника, которая будет оставаться в зоне досягаемости дронов.

"В условиях войны восстановить Крымский мост практически невозможно. Нужны плавучие краны, а в нынешних условиях они не смогут работать и будут уничтожены дронами, поскольку судоходство в этом районе фактически парализовано", – говорит Денис Казанский.

По данным Андрея Коваленко, экс-главы ЦПД, зафиксированы повреждения и железнодорожного полотна. "Пока Путин напрасно пытается баллистикой обрушить киевские мосты, которые строились с расчетом на возможную ядерную войну между СССР и США, его главная гордость – Крымский мост – прекращает существование как инфраструктурный объект. Соответственно, сообщение с Крымом остается только сухопутным, под контролем наших мидл-страйков", – подчеркнул он.

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Что потеря переправы означает для снабжения Крыма

Россия потеряла прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом. Как пишет "Телеграф", для автомобильного снабжения Крыма и выезда в Россию остается сухопутный маршрут через оккупированные территории Украины.

Его основа – трасса Р–280 из Ростова-на-Дону в Крым. По ней перевозят грузы и топливо, а также обеспечивают российские войска на юге Украины. Украинские дроны уже атакуют транспорт на этой дороге, затрудняя снабжение и переброску подразделений.

Длительная остановка моста переносит нагрузку на этот маршрут. В то же время заваленный фарватер блокирует судоходство между Черным и Азовским морями, затрудняя также доступ к месту будущих восстановительных работ.

Когда и сколько строили Крымский мост

После оккупации Крыма Владимир Путин объявил о намерении срочно построить переправу через Керченский пролив. Строительство переправы началось в феврале 2016 года. Автомобильное движение открыли 15 мая 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение – 23 декабря 2019 года, а грузовое – 30 июня 2020 года. В общей сложности строительство продолжалось более трех лет и обошлось в 228 миллиардов рублей.

Автомобильную и железнодорожную части переправы вводили в эксплуатацию поэтапно

Переход общей длиной 19 километров состоит из двух отдельных сооружений – автомобильного и железнодорожного. Они пролегают от Таманского полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла до Керчи. Железнодорожная часть занимает примерно 18,1 километра, автомобильная – почти 17 километров.

Россия использует незаконно построенный мост для перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава, а также для поддержки своей группировки.

"Телеграф" ранее рассказывал о значимых поражениях Крымского моста. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел мощный взрыв, а в 2022–2025 годах СБУ атаковала переправу трижды. После каждого удара Россия усиливала защиту объекта, важного для военной логистики.