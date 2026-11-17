В атаке называют ключевыми точность ракет, разведку и качество связи

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В России утверждают, что удары по Крымскому мосту ночью 17 ноября происходили с интервалом 4–5 минут, а ракетной атаке предшествовала массовая волна беспилотников. Восстановить мост в условиях войны практически невозможно, считает Денис Казанский.

Версию комбинированной атаки описывает автор российского телеграмм-канала "Русский инженер". Он пишет применение ракет Шторм Шедоу/Скальп после волны ударных БПЛА с разведкой самолета RC-135.

Что россияне пишут об ударе по Крымскому мосту

По российской версии, для истощения боекомплекта зенитных ракетных комплексов ПВО украинская сторона применила несколько сотен обычных беспилотников. После этого произошел ракетный удар с жестко выдержанными временными интервалами. Автор также предполагает участие ракет "Фламинго".

"Удары по мосту наносились с интервалом буквально 4-5 минут. Тайминг просто нереальный. Связь у противника работала идеально, это дало возможность столь высокой точности", — пишет автор канала.

Среди составляющих результата он называет качественную связь, радиотехническую разведку и высокоточные ракеты НАТО. По его утверждению, их круговое возможное отклонение составляет 1-2 метра, а разведывательный самолет НАТО обеспечил оценку возможностей российской противовоздушной обороны.

По российской версии, массовая волна беспилотников предшествовала ракетной атаке Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Превосходство в связи россиянин связывает со "Старлинком". Он предполагает, что скоростные ограничения могли обойти с помощью отдельного БПЛА-ретранслятора, передающего сигнал ударным средствам через mesh-сеть. Он также признает, что ситуация с наличием аналогичных высокоточных ракет в России с начала полномасштабного вторжения не изменилась.

Смогут ли россияне возобновить движение по Крымскому мосту

Украинский журналист и блогер Денис Казанский пишет, что главным препятствием для восстановления Крымского моста станет необходимость применения плавучих кранов. По его оценке, судоходство в этом районе фактически парализовано, а необходимая для ремонта техника будет находиться под угрозой ударов дронов.

"В условиях войны восстановить Крымский мост практически невозможно. Нужны плавучие краны, а в нынешних условиях они не смогут работать и будут уничтожены дронами, поскольку судоходство в этом районе фактически парализовано", – отмечает Денис Казанский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о двух причинах, почему разрушение Крымского моста является трагедией для главы России Владимира Путина. Эта переправа имеет практическое и сакральное значение для оккупантов.