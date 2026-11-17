В акционной подборке – филе семги, ломтики форели, икра и крабовые палочки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

17 ноября в "АТБ" заканчивается акция на слабосоленую красную рыбу, лососевую икру и отдельные крабовые палочки. Купить эти товары по сниженным ценам можно включительно до конца дня.

АТБ предлагает в каталоге рыбы и морепродуктов скидки до 40% на отдельные позиции, пишет "Телеграф".

Возле акционных цен на семгу, форель, икру горбуши и охлажденные крабовые палочки Водный Світ указана конечная дата – 17.11.

Читайте больше в материале: Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%

Насколько подешевели семга и форель

Слабосоленая семга Своя лінія, филе-кусок на коже массой 180 г, стоит 199,90 грн вместо 279,90 грн. Скидка составляет 28%, а разница в цене за одну упаковку – 80 грн: 279,90 − 199,90 = 80.

Слабосоленую форель Своя лінія кусочками без кожи в вакуумной упаковке массой 100 г продают за 109,90 грн вместо 149,90 грн. Она подешевела на 26%, или на 40 грн за упаковку: 149,90 − 109,90 = 40. Итак, эти два предложения отличаются и весом, и способом нарезки рыбы.

Читайте также: Две по цене одной: в "АТБ" действует скидка более 110 грн на шоколад Roshen

Семга и форель по акции отличаются весом упаковки и способом нарезки

Икра горбуши и крабовые палочки со скидкой 40%

Зернистая лососевая икра горбуши Рыбкоппродукт в банке массой 90 г стоит 363,90 грн вместо 607,60 грн. Экономия на одной банке составляет 243,70 грн: 607,60 − 363,90 = 243,70. Среди представленных в подборке товаров именно эта позиция имеет наибольшую разницу между обычной и акционной ценой в гривнах.

Охлажденные крабовые палочки Водный Світ массой 420 г продают за 106,50 грн вместо 177,90 грн. За упаковку покупатель платит на 71,40 грн меньше: 177,90 − 106,50 = 71,40. На оба товара действует скидка 40%.

На банке икры горбуши можно сэкономить больше, чем на упаковке крабовых палочек

Замороженные крабовые палочки Водний світ массой 250 г также участвуют в акции до 17 ноября включительно, пишет о скидках на морепродукты "Телеграф". Их цена – 60,50 грн вместо 101,40 грн, то есть экономия составляет 40,90 грн: 101,40 − 60,50 = 40,90.

Какие еще морепродукты продаются по сниженным ценам

В каталоге есть и другие предложения. Охлажденные крабовые палочки Своя лінія (Аквафрост) в полиэтиленовой упаковке массой 240 г стоят 73,90 грн вместо 91,90 грн. Указанная скидка – 19%, а разница за упаковку – 18 грн: 91,90 − 73,90 = 18.

Вареные очищенные креветки Norven без хвоста в термоформе массой 100 г продают за 116,40 грн вместо 140,90 грн. Скидка составляет 17%, экономия – 24,50 грн: 140,90 − 116,40 = 24,50. Эти креветки и палочки Своя лінія представлены в каталоге как отдельные предложения по сниженным ценам.

В каталоге также есть сниженные цены на креветки Norven и палочки Своя линия

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", лимитированные новогодние сладости из "Сільпо" покоряют украинцев: "Максимально зимний вайб".