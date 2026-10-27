Из обычной трубы – стильное украшение: как сделать необычную тыкву на Хэллоуин (видео)
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Такой светильник станет украшением дома
Кто сказал, что стильный декор на Хэллоуин обязательно покупать в магазине? Из обычной гофрированной трубы, верёвки и маленькой гирлянды можно сделать необычную тыкву-светильник, которая будет эффектно смотреться на полке, журнальном столике или подоконнике.
Интересной идеей поделилась пользовательница TikTok с ником uandriyashykk. Она показала весь процесс создания украшения.
Что понадобится для тыквы-светильника
Основой станет белая гофрированная труба для мобильного кондиционера, ребристая поверхность которой поможет создать узнаваемые дольки тыквы.
Подготовьте:
- белую гофрированную трубу;
- светодиодную USB-гирлянду;
- упаковочную бумагу;
- толстую верёвку или джутовый канат;
- термопистолет с горячим клеем.
Как превратить гофрированную трубу в тыкву
Сначала трубу сгибают в кольцо, формируя округлый силуэт будущего украшения. Внутрь помещают светодиодную гирлянду, которая будет создавать мягкое свечение.
После этого концы трубы соединяют термоклеем, чтобы конструкция держала форму. Так получается основа тыквы с характерной ребристой поверхностью.
Секрет стильного хвостика
Без характерного хвостика тыква не будет выглядеть завершённой, поэтому следующий шаг – сделать эту деталь своими руками. Для этого упаковочную бумагу плотно скручивают в цилиндр, а затем обматывают джутовой верёвкой.
Готовый хвостик вставляют в центр конструкции. Благодаря сочетанию белой гофрированной поверхности и натуральной фактуры веревки украшение приобретает выразительный вид без лишних деталей.
Как использовать готовый декор
Остаётся включить гирлянду и найти для тыквы подходящее место. Тёплая подсветка делает её уютным акцентом интерьера, а лаконичный дизайн хорошо сочетается с другими осенними украшениями.
Такой светильник можно поставить на полку, стол или подоконник, дополнив композицию сухими листьями и веточками. А главное – декор не обязательно убирать после Хэллоуина: он вполне подойдёт для осеннего оформления дома.
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