Из обычной трубы – стильное украшение: как сделать необычную тыкву на Хэллоуин (видео)

Такой светильник станет украшением дома

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Кто сказал, что стильный декор на Хэллоуин обязательно покупать в магазине? Из обычной гофрированной трубы, верёвки и маленькой гирлянды можно сделать необычную тыкву-светильник, которая будет эффектно смотреться на полке, журнальном столике или подоконнике.

Интересной идеей поделилась пользовательница TikTok с ником uandriyashykk. Она показала весь процесс создания украшения.

Что понадобится для тыквы-светильника

Основой станет белая гофрированная труба для мобильного кондиционера, ребристая поверхность которой поможет создать узнаваемые дольки тыквы.

Подготовьте:

белую гофрированную трубу;

светодиодную USB-гирлянду;

упаковочную бумагу;

толстую верёвку или джутовый канат;

термопистолет с горячим клеем.

Как превратить гофрированную трубу в тыкву

Сначала трубу сгибают в кольцо, формируя округлый силуэт будущего украшения. Внутрь помещают светодиодную гирлянду, которая будет создавать мягкое свечение.

Трубу сгибают в кольцо

Внутрь кладут светодиодную гирлянду.

После этого концы трубы соединяют термоклеем, чтобы конструкция держала форму. Так получается основа тыквы с характерной ребристой поверхностью.

Концы трубы соединяют термоклеем.

Секрет стильного хвостика

Без характерного хвостика тыква не будет выглядеть завершённой, поэтому следующий шаг – сделать эту деталь своими руками. Для этого упаковочную бумагу плотно скручивают в цилиндр, а затем обматывают джутовой верёвкой.

Упаковку обматывают веревкой

Готовый хвостик вставляют в центр конструкции. Благодаря сочетанию белой гофрированной поверхности и натуральной фактуры веревки украшение приобретает выразительный вид без лишних деталей.

Готовая "тыква"

Как использовать готовый декор

Остаётся включить гирлянду и найти для тыквы подходящее место. Тёплая подсветка делает её уютным акцентом интерьера, а лаконичный дизайн хорошо сочетается с другими осенними украшениями.

Осенняя композиция

Такой светильник можно поставить на полку, стол или подоконник, дополнив композицию сухими листьями и веточками. А главное – декор не обязательно убирать после Хэллоуина: он вполне подойдёт для осеннего оформления дома.

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