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Не спешите выбрасывать: как сделать из надоевших джинсов стильную вещь (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Старые джинсы могут снова стать любимыми
Старые джинсы могут снова стать любимыми. Фото Телеграф

Деним очень стильно сочетается с контрастными тканями и кружевом

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Девушка показала, как превращает старые джинсы в оригинальные брюки в стиле гранж. Она делает большие разрезы на штанинах и вшивает под них цветные вставки с кружевом.

Видео результата своей работы мастерица показала в соцсети TikTok. Вместо того чтобы выбрасывать надоевшие штаны, она использует их как основу для стильной одежды.

К дениму девушка подбирает яркие отрезы ткани и кружево. Сначала она готовит подкладку: на швейной машинке пришивает кружево к цветной основе. Когда сквозь ажурный верхний слой просвечивает цвет подкладки, вставка приобретает выразительную контрастную фактуру.

Старые джинсы можно превратить в брюки в стиле гранж с помощью цветных вставок
Старые джинсы можно превратить в брюки в стиле гранж с помощью цветных вставок

Затем автор берется за джинсы. На штанинах она делает большие симметричные разрезы и намеренно растрепывает края. Потертости и бахрома становятся частью дизайна: грубая фактура денима обрамляет кружевные участки.

Цветную ткань под черным кружевом пришивают под разрезы на джинсах
Цветную ткань под черным кружевом пришивают под разрезы на джинсах

Подготовленные вставки девушка пришивает с изнаночной стороны, под разрезы. Цветная ткань с кружевом закрывает отверстия изнутри и видна сквозь широкие "окошки" на штанинах.

Девушка показала, как обновленные джинсы выглядят на ней. Один из вариантов – темные широкие джинсы с красно-черной подкладкой. Насыщенный цвет под черным кружевом и рваные края придают брюкам драматичный вид.

Старые джинсы можно обновить, вшив под разрезы цветные вставки с кружевом
Старые джинсы можно обновить, вшив под разрезы цветные вставки с кружевом

Еще одно ее творение – белые джинсы с нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими красными бантиками. Для них мастерица выбрала более светлую палитру и добавила мелкий декор.

Старые джинсы можно обновить нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими бантиками
Старые джинсы можно обновить нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими бантиками

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка превращает вещи для младенцев, из которых малыши уже выросли, в уютные одеяла на память. Это отличный способ сохранить воспоминания о том времени, когда ребенок был совсем крохой.

Теги:
#Джинсы #Рукоделие #Шитье