Не спешите выбрасывать: как сделать из надоевших джинсов стильную вещь (фото)

Деним очень стильно сочетается с контрастными тканями и кружевом

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Девушка показала, как превращает старые джинсы в оригинальные брюки в стиле гранж. Она делает большие разрезы на штанинах и вшивает под них цветные вставки с кружевом.

Видео результата своей работы мастерица показала в соцсети TikTok. Вместо того чтобы выбрасывать надоевшие штаны, она использует их как основу для стильной одежды.

К дениму девушка подбирает яркие отрезы ткани и кружево. Сначала она готовит подкладку: на швейной машинке пришивает кружево к цветной основе. Когда сквозь ажурный верхний слой просвечивает цвет подкладки, вставка приобретает выразительную контрастную фактуру.

Старые джинсы можно превратить в брюки в стиле гранж с помощью цветных вставок

Затем автор берется за джинсы. На штанинах она делает большие симметричные разрезы и намеренно растрепывает края. Потертости и бахрома становятся частью дизайна: грубая фактура денима обрамляет кружевные участки.

Цветную ткань под черным кружевом пришивают под разрезы на джинсах

Подготовленные вставки девушка пришивает с изнаночной стороны, под разрезы. Цветная ткань с кружевом закрывает отверстия изнутри и видна сквозь широкие "окошки" на штанинах.

Девушка показала, как обновленные джинсы выглядят на ней. Один из вариантов – темные широкие джинсы с красно-черной подкладкой. Насыщенный цвет под черным кружевом и рваные края придают брюкам драматичный вид.

Старые джинсы можно обновить, вшив под разрезы цветные вставки с кружевом

Еще одно ее творение – белые джинсы с нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими красными бантиками. Для них мастерица выбрала более светлую палитру и добавила мелкий декор.

Старые джинсы можно обновить нежно-розовыми кружевными вставками и небольшими бантиками

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