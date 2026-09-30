Старые газеты могут стать стильным декором: простая идея, которую легко повторить дома

Бумажное украшение своими руками

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Гирлянду, которая выглядит как эстетический декор из Pinterest, можно сделать из обычной старой газеты. Пользовательница TikTok показал простой способ, для которого понадобятся только бумага, нить и клей.

Похожее украшение можно заказать на Temu, но автор видео решила не тратить деньги и использовать то, что уже было дома.

Составляем газету и вырезаем фигурки

Возьмите газетный лист и сложите его в несколько раз. Затем вырежьте из него одинаковые фигурки – это могут быть звездочки, сердечки или любые другие формы.

Выберите любую форму

Вырежьте одинаковые фигурки

Четыре одинаковых элемента склейте между собой. Но один край оставьте незаклеенным – он понадобится дальше, когда будем крепить гирлянду к нитке.

Склейте фигурки между собой

В общей сложности таких заготовок нужно сделать примерно 25–30 штук.

Сделайте заготовки

Собираем гирлянду

Отмерьте нить нужной длины – в зависимости от того, где хотите повесить гирлянду.

Разложите готовые заготовки на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем вложите нить внутрь каждой из них.

Разложите готовые заготовки

Теперь можно заклеить тот край, который оставляли свободным. Так все бумажные фигурки окажутся на одной нити.

Заклейте свободный край

Гирлянда готова

В результате получается объемная бумажная гирлянда, которую можно повесить на стену, у окна или использовать в качестве декора для комнаты.

Результат

Готовая гирлянда

Вот так, вместо новой покупки можно использовать старые газеты, которые уже есть дома. К тому же, готовую гирлянду можно сделать именно такой длины и формы, как хочется.

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