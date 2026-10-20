Жуткое украшение из "АТБ" покоряет украинцев. Как выглядит и сколько стоит

Эта мелочь создаст атмосферу к самому страшному празднику года

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В "АТБ" появилось по-милому жуткое украшение на Хэллоуин, который отмечается 31 октября. Это маленький фонарь Джека.

Своей находкой в соцсети Threads поделилась пользовательница с ником sindoreitheelf. Она показала маленькую пластиковую светящуюся тыкву, как-будто со зловещей, но на самом деле волшебной улыбкой.

Сколько стоит маленький фонарь Джека в "АТБ"

Эта милая безделушка, которая создаст атмосферу праздника в доме, официально называется "украшение карнавальное с Led-подсветкой "Halloween", весит 0.03 кг и стоит 49.90 грн. Код товара — 195821.

Фонарик в наличии не во всех "АТБ" Украины. Проверить наличие в своем супермаркете можно на сайте сети.

В комментариях украинцы делятся впечатлениями от украшения. Кому-то кажется, что у тыквы ехидная улыбка, но большинство в восторге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как к Хэллоуину превратить дом в атмосферное место почти бесплатно. Создать атмосферу "жуткости" помогут вещи, которые уже есть под рукой: пустые банки, бумага, картон и клочки ткани. Немного фантазии и начнётся настоящая магия.