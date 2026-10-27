Зі звичайної труби — стильна прикраса: як зробити незвичайний гарбуз на Геловін (відео)

Такий світильник стане окрасою оселі

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Хто сказав, що стильний декор на Геловін обов’язково купувати в магазині? Зі звичайної гофрованої труби, мотузки та маленької гірлянди можна зробити незвичайний гарбуз-світильник, який матиме ефектний вигляд на полиці, журнальному столику чи підвіконні.

Цікавою ідеєю поділилася користувачка TikTok з ніком uandriyashykk. Вона показала весь процес створення прикраси.

Що знадобиться для гарбуза-світильника

Основою стане біла гофрована труба для мобільного кондиціонера, ребриста поверхня якої допоможе створити впізнавані дольки гарбуза.

Підготуйте:

білу гофровану трубу;

світлодіодну USB-гірлянду;

пакувальний папір;

товсту мотузку або джутовий канат;

термопістолет із гарячим клеєм.

Як перетворити гофровану трубу на гарбуз

Спочатку трубу згинають у кільце, формуючи округлий силует майбутньої прикраси. Усередину закладають світлодіодну гірлянду, яка створюватиме м’яке світіння.

Трубу згинають у кільце

Усередину закладають світлодіодну гірлянду

Після цього кінці труби з’єднують термоклеєм, щоб конструкція тримала форму. Так утворюється основа гарбуза з характерною ребристою поверхнею.

Кінці труби з’єднують термоклеєм

Секрет стильного хвостика

Без характерного хвостика гарбуз не виглядатиме завершеним, тож наступний крок — зробити цю деталь власноруч. Для цього пакувальний папір щільно скручують у циліндр, а потім обмотують джутовою мотузкою.

Пакувальний папір обмотують мотузкою

Готовий хвостик вставляють у центр конструкції. Завдяки поєднанню білої гофрованої поверхні та натуральної фактури мотузки прикраса набуває виразного вигляду без зайвих деталей.

Готовий "гарбуз"

Як використати готовий декор

Залишається увімкнути гірлянду й знайти для гарбуза відповідне місце. Тепле підсвічування робить його затишним акцентом інтер’єру, а лаконічний дизайн добре поєднується з іншими осінніми прикрасами.

Осіння композиція

Такий світильник можна поставити на полицю, стіл або підвіконня, доповнивши композицію сухим листям і гілочками. А головне — декор не обов’язково ховати після Геловіну: він цілком пасуватиме до осіннього оформлення оселі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перетворити старі газети на стильний декор.