Зі звичайної труби — стильна прикраса: як зробити незвичайний гарбуз на Геловін (відео)
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Такий світильник стане окрасою оселі
Хто сказав, що стильний декор на Геловін обов’язково купувати в магазині? Зі звичайної гофрованої труби, мотузки та маленької гірлянди можна зробити незвичайний гарбуз-світильник, який матиме ефектний вигляд на полиці, журнальному столику чи підвіконні.
Цікавою ідеєю поділилася користувачка TikTok з ніком uandriyashykk. Вона показала весь процес створення прикраси.
Що знадобиться для гарбуза-світильника
Основою стане біла гофрована труба для мобільного кондиціонера, ребриста поверхня якої допоможе створити впізнавані дольки гарбуза.
Підготуйте:
- білу гофровану трубу;
- світлодіодну USB-гірлянду;
- пакувальний папір;
- товсту мотузку або джутовий канат;
- термопістолет із гарячим клеєм.
Як перетворити гофровану трубу на гарбуз
Спочатку трубу згинають у кільце, формуючи округлий силует майбутньої прикраси. Усередину закладають світлодіодну гірлянду, яка створюватиме м’яке світіння.
Після цього кінці труби з’єднують термоклеєм, щоб конструкція тримала форму. Так утворюється основа гарбуза з характерною ребристою поверхнею.
Секрет стильного хвостика
Без характерного хвостика гарбуз не виглядатиме завершеним, тож наступний крок — зробити цю деталь власноруч. Для цього пакувальний папір щільно скручують у циліндр, а потім обмотують джутовою мотузкою.
Готовий хвостик вставляють у центр конструкції. Завдяки поєднанню білої гофрованої поверхні та натуральної фактури мотузки прикраса набуває виразного вигляду без зайвих деталей.
Як використати готовий декор
Залишається увімкнути гірлянду й знайти для гарбуза відповідне місце. Тепле підсвічування робить його затишним акцентом інтер’єру, а лаконічний дизайн добре поєднується з іншими осінніми прикрасами.
Такий світильник можна поставити на полицю, стіл або підвіконня, доповнивши композицію сухим листям і гілочками. А головне — декор не обов’язково ховати після Геловіну: він цілком пасуватиме до осіннього оформлення оселі.
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