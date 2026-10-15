"Своя линия" против "Разумного выбора": что внутри дешевых сардин из "АТБ" и какая лучше

Контрольное взвешивание показало, сколько рыбы действительно получает покупатель

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Банка сардины — дешевый и сытный продукт для многих украинских семей, который приобрел популярность в советское время. "Телеграф" проверил, есть ли разница между консервами собственных торговых марок "АТБ" — сравнили сардины "Разумный выбор" и "Своя Линия".

Что указано в составе

Список ингредиентов в двух продуктах практически одинаков. В обоих банках — рыба, подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное и вымороженное), соль, душистый перец. Даже сделали обе консервы в одном месте — на заводе "Экватор" в Богодухове Харьковской области. Рыбу для них выловили в Мавритании.

Дешевые и более дорогие сардины собственных марок "АТБ" производят на одном заводе

Главное отличие – в заявленном количестве рыбы и весе. В "Своей Линии" ее должно быть не менее 60,4% при весе в 240 граммов (145 граммов), тогда как в "Разумном выборе" — не менее 54,3% при 230 граммах в банке (125 граммов).

Увидевшие после открытия банок

И хотя в обоих банках заявлено, что масла – только 3%, разницу заметно невооруженным глазом. Важно — обе банки наполнены рассолом "до краев", поэтому открывать стоит очень осторожно. Нам это удалось не полностью, так что держите наготове бумажные полотенца.

Открытые банки сардин: сравнение содержимого

После открытия одна банка содержала четкие следы масла на поверхности. В обоих банках куски рыбы держали форму, мясо было светлого оттенка, нормально пахло. И были существенные отличия.

Где рыбы больше

"Телеграф" провел самый простой тест на настоящий вес — сточив жидкость из банки в течение 2 минут, получили вес рыбу. Сюрпризом стали бонусные граммы. Оба консервы отвечали по весу рыбы заявленному на этикетке, и сардина "Своя линия" превысила ожидания.

Взвешивание рыбы из консервы ТМ "Разумный выбор"

Взвешивание рыбы из консервы ТМ "Своя линия"

Более детальный разбор консервов показал — одну рыбу зачистили хуже. В "Разумном выборе" на отдельных кусочках заметно большое количество темных пленок в брюхе. В "Своей Линии" кусочки визуально выглядят чище. Костей много в обоих банках, но они мягкие.

Подробный вид кусочков рыбы ТМ "Своя линия"

Подробный вид кусочков рыбы ТМ "Разумный выбор"

Сардина или сардинелла

На этикетках обоих консервов представлены два возможных варианта вида рыбы: и сардина, и сардинелла. По просьбе определить вид рыбы ИИ заявил, что это сардинелла, ведь сардины должны быть мельче. Также это может указывать происхождение сырья. В пользу этой версии свидетельствует и тест по вкусу.

Вкус консервов станет решающим?

Попробовав обе консервы можно с уверенностью сказать – обе они суховаты. Это, к слову, признак сардинеллы, ведь сардины — более жирные. У обоих консервов вкус неплохой, однако у "Своей линии" более выражен вкус рыбы.

Какие сардины выгоднее покупать

Банка сардин "Разумный выбор" массой 230 г стоит 87,90 грн, а "Своя Линия" массой 240 г — 101,50 грн. Однако сравнивать только стоимость банки недостаточно: важно сосчитать, сколько рыбы покупатель получает за свои деньги.

Цены на сардины собственных марок "АТБ"

По результатам контрольного взвешивания расчет такой: "Своя Линия" оказалась несколько выгоднее фактической массы рыбы (примерно 67,67 грн за 100 г против 69,76 грн за 100 г).

Ранее "Телеграф" разбирался, чем отличаются дешевый и дорогой тунец собственных марок "АТБ". Разница значительно существеннее, чем у сардины.