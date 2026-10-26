Пальмовое масло и "химия": из чего на самом деле делают дешевые вафли из "АТБ" и "Сильпо"

Дешево — не всегда означает одинаково. "Телеграф" сравнил два бюджетных продукта из "АТБ" и "Сильпо": проверил состав, обратил внимание на пальмовое масло, добавки и количество сахара, а также сравнил вкус.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вафли — базовый бюджетный сладкий продукт украинцев на перекус и к чаю. Однако из чего на самом деле их сейчас делают?

"Телеграф" решил проанализировать вкус и состав дешевых вафель от собственных марок двух крупнейших сетей супермаркетов Украины — "АТБ" и "Сильпо".

Для сравнения взяли вафли с какао от "Полная чаша" из "Сільпо" (19,99 грн) и вафли "Артек-Класс!" от "Своя Линия" из "АТБ" (14,9 грн по акции).

Вафли с какао от "Полная чаша" и "Артек-Класс!" от "Своя Линия"

В обоих вафлях есть сахарная пудра, пальмовое масло, синтетические добавки-антиоксиданты E320 и E321, ароматизаторы, красители. Вафли из "АТБ" также содержат полностью гидрогенизированное пальмоядровое масло, что является минусом, однако делаются из лучшей муки (высшего сорта, в то время как вафли из "Сильпо" делают из муки первого сорта).

Вафли "Артек-Класс!" от "Своя Линия" из "АТБ" — состав и КБЖУ

Самая большая разница между вафлями прячется в КБЖУ — хотя вафли "Полная чаша" имеют немного меньшую калорийность, в их составе больше насыщенных жиров и аж на 11 г больше сахара на 100 г, чем в вафлях из "АТБ".

Вафли с какао от "Полная чаша" из "Сильпо" — состав и КБЖУ

По вкусовым качествам вафли из "Сильпо" немного лучше — больше хрустят, однако сильной разницы нет.

В пачке из "АТБ" три вафельки весом 71 г – это 355 калорий, 17 г жира, 22 г сахара и 3,9 г белка. В пачке из "Сильпо" четыре вафли весом 80 г — это 392 калории, 20 г жира, 33 г сахара и 3,6 г белка.

Дешевые вафли из "АТБ" и "Сильпо" без упаковки

Вердикт. По КБЖУ лучше брать вафли из "АТБ", однако оба продукта содержат слишком много жиров и сахаров. Оптимально, если вам захотелось таких вафель, разделить их на два раза или поделиться ими с кем-то.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают дешевые глазированные сырки — как оказалось, в некоторых из них почти нет творога.