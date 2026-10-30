Присмотритесь к своим деньгам: почему на одинаковых купюрах разные подписи

Одинаковый номинал, но разные подписи

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Украинцев удивили обычные гривневые банкноты , которые отличаются лишь одним нюансом: на них стоят разные подписи. Фото таких купюр опубликовали в Threads, где пользователи начали обсуждать необычную деталь.

Оказалось, что это не ошибка печати и не автограф исторической личности, изображенной на деньгах. "Телеграф" расскажет, кому принадлежат подписи на гривнах и почему они меняются.

Чья подпись изображена на гривнах

Пользовательница Threads опубликовала фотографию купюр одинакового номинала, на которых заметила разные подписи.

"Меня уже ничего не удивит!! Купюры с разными подписями", — написала авторка публикации.

Публикация из Threads

Один из пользователей решил пошутить в комментариях:

"Если что, то это не подпись Шевченко)))"

Комментарий из Threads

И действительно, автографы на украинских гривнах принадлежат не людям, чьи портреты изображены на банкнотах, а главам Национального банка Украины.

По правилам НБУ, на банкнотах размещают факсимильную подпись действующего руководителя Нацбанка. Именно поэтому после смены главы учреждения на новых тиражах денег может появиться другой автограф.

Сколько глав Нацбанка оставили подписи на гривнах

За время существования украинской гривны свои подписи на банкнотах оставили как минимум 12 руководителей Национального банка. Среди них были как первые главы учреждения после провозглашения независимости, так и те, кто руководил им уже во время полномасштабной войны.

Интересно, что для появления новой подписи необязательно разрабатывать новую купюру. Нацбанк может продолжать печатать банкноты того же номинала и дизайна, просто меняя автограф и год изготовления.

20 гривен с разными подписями глав НБУ

Означает ли другая подпись, что купюра редкая

Разные подписи действительно помогают отличать отдельные выпуски гривны. Для коллекционеров это один из признаков, по которым определяют разновидности банкнот.

Однако не каждая купюра с необычным автографом автоматически становится ценной. Важными остаются год выпуска, тираж, состояние банкноты и спрос на нее среди коллекционеров.

Особый интерес представляют первые украинские гривны, напечатанные еще в начале 1990-х годов. Они хранят историю становления национальной валюты и первых лет работы независимого Нацбанка.

Так что в следующий раз, когда будете получать сдачу в магазине, можете присмотреться к подписи на купюре. Возможно, именно в вашем кошельке есть гривна с подписью главы Нацбанка, которого уже давно нет на этой должности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли Украине нужна новая купюра.