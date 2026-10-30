Придивіться до своїх грошей: чому на однакових купюрах різні підписи

Однаковий номінал, але різні підписи

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Українців здивували звичайні гривневі банкноти, які відрізняються лише одним нюансом: на них стоять різні підписи. Фото таких купюр опублікували у Threads, де користувачі почали обговорювати незвичну деталь.

Виявилося, що це не помилка друку і не автограф історичної постаті, зображеної на грошах. "Телеграф" розповість, кому належать підписи на гривнях та чому вони змінюються.

Чий підпис зображений на гривнях

Користувачка Threads опублікувала фотографію купюр однакового номіналу, на яких помітила різні підписи.

"Мене вже нічого не здивує!! Купюри з різними підписами", — написала авторка допису.

Публікація з Threads

Один із користувачів вирішив пожартувати у коментарях:

"Якщо що, то не Шевченка підпис)))"

Коментар з Threads

І справді, автографи на українських гривнях належать не людям, чиї портрети зображені на банкнотах, а головам Національного банку України.

За правилами НБУ, на банкнотах розміщують факсимільний підпис чинного керівника Нацбанку. Саме тому після зміни голови установи на нових тиражах грошей може з'явитися інший автограф.

Скільки голів Нацбанку залишили підписи на гривнях

За час існування української гривні свої підписи на банкнотах залишили щонайменше 12 керівників Національного банку. Серед них були як перші очільники установи після проголошення незалежності, так і ті, хто керував нею вже під час повномасштабної війни.

Цікаво, що для появи нового підпису не обов'язково розробляти нову купюру. Нацбанк може продовжувати друкувати банкноти того самого номіналу та дизайну, просто змінюючи автограф і рік виготовлення.

20 гривень із різними підписами голів НБУ

Чи означає інший підпис, що купюра рідкісна

Різні підписи справді допомагають відрізняти окремі випуски гривні. Для колекціонерів це одна з ознак, за якою визначають різновиди банкнот.

Проте не кожна купюра з незвичним автографом автоматично стає цінною. Важливими залишаються рік випуску, тираж, стан банкноти та попит на неї серед колекціонерів.

Особливий інтерес мають перші українські гривні, надруковані ще на початку 1990-х років. Вони зберігають історію становлення національної валюти та перших років роботи незалежного Нацбанку.

Тож наступного разу, коли отримуватимете решту в магазині, можете придивитися до підпису на купюрі. Можливо, саме у вашому гаманці є гривня з підписом голови Нацбанку, якого вже давно немає на цій посаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді Україні потрібна нова купюра.