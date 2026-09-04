2000 гривен уже в обороте. Действительно ли Украине нужна новая купюра

Новый номинал должен упростить наличные расчеты

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В Украине с 4 сентября в оборот вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен. Среди причин введения – увеличение расходов и цен. Большой купюрой проще рассчитаться, их легче перевозить и т.д. Но она может оказаться не очень нужной.

Такое мнение "Телеграфу" в комментарии высказал вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексиенко. По его мнению, купюра в 1000 гривен до сих пор удобна для инкассации и ведения финансовых операций. Он выразил сомнение, что введение купюры в 2000 грн будет полезно.

С 2019 года цены на товары выросли более чем вдвое, соответственно, увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 гривен удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 гривен будет иметь какую-то значительную пользу. Дмитрий Алексиенко, вице-президент ICC Ukraine по вопросам налогообложения, учета и аудита

2000 гривен/ Фото: bank.gov.ua

Алексиенко акцентировал, что в Европе большие номиналы в 200 и 500 евро не популярны и иногда даже не могут быть использованы как платежное средство. Так что у кого такие купюры есть — пытаются их избавиться. Что касается Украины, эксперт подчеркнул, что 2000 грн — это примерно 40 евро и введение купюры не изменит ситуацию.

По мнению эксперта, было бы логичнее ввести купюру номиналом 5000 гривен, однако и этот вопрос не является неотложным. "Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", — говорит Алексиенко. Добавим, Нацбанк отмечал — сейчас 2000 грн считается оптимальным высоким номиналом, учитывая экономические факторы.

2000 гривен/ Фото: Андрей Пышный/Facebook

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем особенно новая купюра 2000 гривен. Кроме национальных символов, банкнота примечательна использованием особого типа защиты.