Куда на самом деле девают старые монеты: раскрыт секрет второй жизни копеек

Производство старых денег стало дороже номинала

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У денег есть свой срок жизни. Например, многие мелкие монеты в Украине уже давно выводят из оборота, а после изъятия они проделывают интересный путь.

О том, куда пропадают копейки, рассказал паблик skarb_numizmata в Threads. Авторы напоминают, что ранее мелкие монеты служили обычной сдачей в магазинах, однако со временем они растеряли покупательную способность из-за изменения масштаба цен и роста зарплат. Кроме того, их производство стало стоить дороже самого номинала.

Куда девают старые монеты:

Нацбанк постепенно изымает мелочь из оборота;

отправка на утилизацию;

специальные машины стирают с монет все изображения и надписи, чтобы ими нельзя было воспользоваться;

полученный металлолом продают на электронных торгах — далее его могут переплавить.

Куда девают старые деньги. Инфографика - skarb_numizmata

Напомним, ранее мы писали о том, что мы каждый день пользуемся монетами, но редко задумываемся, зачем на их краях ребра. Эта деталь имеет интересную историю.

Также "Телеграф" рассказывал о том, зачем на разделочной кухонной доске отверстие.