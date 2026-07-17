Куда на самом деле девают старые монеты: раскрыт секрет второй жизни копеек
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Производство старых денег стало дороже номинала
У денег есть свой срок жизни. Например, многие мелкие монеты в Украине уже давно выводят из оборота, а после изъятия они проделывают интересный путь.
О том, куда пропадают копейки, рассказал паблик skarb_numizmata в Threads. Авторы напоминают, что ранее мелкие монеты служили обычной сдачей в магазинах, однако со временем они растеряли покупательную способность из-за изменения масштаба цен и роста зарплат. Кроме того, их производство стало стоить дороже самого номинала.
Куда девают старые монеты:
- Нацбанк постепенно изымает мелочь из оборота;
- отправка на утилизацию;
- специальные машины стирают с монет все изображения и надписи, чтобы ими нельзя было воспользоваться;
- полученный металлолом продают на электронных торгах — далее его могут переплавить.
Напомним, ранее мы писали о том, что мы каждый день пользуемся монетами, но редко задумываемся, зачем на их краях ребра. Эта деталь имеет интересную историю.
Также "Телеграф" рассказывал о том, зачем на разделочной кухонной доске отверстие.