Обычные обои уходят в прошлое: стильные альтернативы для современного ремонта

Варианты под покраску помогают обновлять цвет стен без полной замены покрытия

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Рулонные бумажные и тонкие виниловые обои с блестками или крупным рельефным рисунком – уже пережиток прошлого. Такая отделка перегружает интерьер, зрительно уменьшает комнату и напоминает о ремонте из 2000-х.

Им на смену приходят спокойные покрытия: стеклохолст под покраску, гладкий флизелин или микробетон. Чем заменить устаревшую отделку и как выбрать основу для нового оформления стен, рассказывает "Телеграф".

Почему рельефный рисунок зрительно уменьшает комнату

Крупный узор делает пространство теснее. Если яркий рисунок покрывает все стены, отделка перетягивает на себя внимание и перегружает комнату. Особенно заметно это в небольших помещениях, где узор виден с близкого расстояния.

Гладкие окрашенные стены выглядят современнее и спокойнее. Зрительно расширить комнату помогут светлые оттенки. Если хочется сохранить рисунок, лучше выбрать мелкий и редкий узор. Без блесток и выразительного орнамента интерьер выглядит менее навязчиво.

Стеклохолст под покраску: когда нужно укрепить стены

Малярный стеклохолст используют как основу для отделки стен и потолков. По объяснению Farbaland, его наклеивают, чтобы укрепить поверхность, предотвратить появление мелких трещин и подготовить ровную основу под покраску. Такой вариант подходит и для старых зданий, где стены склонны к растрескиванию.

Плотность материала выбирают с учетом нагрузки. Легкий стеклохолст плотностью от 25 до 40 г/м² подходит для жилых помещений без значительного механического воздействия. Материал средней плотности – от 45 до 50 г/м² – используют в гостиных и спальнях. Стеклохолст плотностью более 50 г/м² выбирают для мест с высокой проходимостью и риском повреждений, например для коридоров.

При работе со стеклохолстом нужны средства защиты: его волокна могут раздражать кожу и дыхательные пути. Наносить и снимать такое покрытие сложнее, чем флизелин. Сам материал тоже менее гибкий.

Стеклохолст под покраску: когда нужно укрепить стены

Гладкий флизелин и микробетон вместо декоративных обоев

Гладкий флизелин под покраску подойдет для жилых комнат и спален, где важны ровные стены и возможность менять цвет. Обновить интерьер с ним проще: для нового оформления не придется каждый раз полностью менять обои. Такой вариант удобен и для проектов, где планируют экспериментировать с оттенками.

Гладкий флизелин

Еще одна альтернатива бумажным и тонким виниловым обоям с блестками – микробетон. Он подойдет тем, кто хочет отказаться от привычного рисунка на стенах. Если нужны гладкие окрашенные стены, цвет которых можно будет обновить, выбирают стеклохолст или гладкий флизелин под покраску.

Микробетон/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", остатки обоев после ремонта могут пригодиться. Вот пять идей, как их использовать.