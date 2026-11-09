Ламинат уже не в моде: чем его заменяют в современных квартирах

Другое покрытие выигрывает по влагостойкости и комфорту, но обходится дороже привычного пола с древесным рисунком

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Там, где от пола ждут влагостойкости, тишины и комфорта при ходьбе босиком, ламинат уступает место виниловому покрытию. Такая замена особенно актуальна для кухни, прихожей и открытой гостиной с обеденной зоной. Винил не боится влаги, поэтому одно покрытие можно использовать в разных помещениях.

Преимущества и недостатки обоих материалов сравнил wabodesign. Главное различие – в основе: винил производят из эластичного ПВХ, а ламинат – из древесноволокнистой плиты высокой плотности с декоративным слоем.

Почему винил выбирают для кухни и прихожей

Главное преимущество винила – устойчивость к воде. Пролитые напитки, мокрая обувь и влажная уборка не вызывают разбухания, характерного для древесноволокнистой основы. Такое покрытие подойдет и для ванной, если правильно устроить пол.

Уязвимое место ламината – стыки. Если через них внутрь попадет вода, плита набухнет. Обычно устранить такое повреждение уже нельзя. Поэтому ламинат чаще кладут в сухих жилых комнатах, а для помещений, где пол постоянно может намокать, лучше выбрать винил или плитку.

Винил выпускают не только с рисунком под доски: планки и плитки могут имитировать дерево и камень. Ламинат выигрывает естественным древесным рисунком. Винил же дает больше вариантов для единого оформления кухни и примыкающей к ней жилой зоны.

Ламинат заменяют в современных квартирах. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Как меняются ощущения от пола

Благодаря эластичности винил мягче и теплее на ощупь. По нему тише ходить; многие покрытия уже имеют встроенный звукоизоляционный слой. Ламинат тверже и прохладнее. Без подходящей подложки шаги по нему отзываются характерным стуком.

Винил лучше подходит для теплого пола: он эффективнее проводит тепло, особенно при клеевой укладке. Ламинат тоже совместим с такой системой, но у него выше тепловое сопротивление. Различается и толщина покрытий: винил – примерно 2–6 мм, ламинат – 7–12 мм.

Виниловое покрытие. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Однозначного лидера по устойчивости к повреждениям нет. Ламинат хорошо сопротивляется царапинам, винил благодаря упругости выдерживает удары, а его защита от царапин зависит от толщины защитного слоя. Срок службы обоих материалов определяется качеством и классом эксплуатации. Для жилья в сравнении указаны классы NK 21–23, для более интенсивных нагрузок – NK 31–33.

Сколько стоит замена и когда ламинат остается выгоднее

Согласно ценам из сравнения, квадратный метр ламината стоит примерно 10–30 евро (510–1531 грн), винила – 20–60 евро (1021–3062 грн). Стоимость винила зависит от конструкции, защитного слоя и бренда. Поэтому ламинат остается выгодным выбором, если бюджет на ремонт сухой спальни или гостиной ограничен.

Для помещения площадью 20 квадратных метров покрытие обойдется примерно в 200–600 евро (10 208–30 625 грн) при выборе ламината и в 400–1200 евро (20 416–61 249 грн) – винила. Подложка, плинтусы и переходные профили обычно добавляют еще 100–250 евро (5104–12 760 грн). Если основание нужно выровнять, в расходы включают и соответствующую смесь.

Оба материала выпускают с замковым соединением: их можно уложить самостоятельно, а затем демонтировать. Паркет подойдет тем, кому нужны натуральное дерево и возможность шлифовки, но он дороже и чувствителен к влаге. Плитка твердая и долговечная, однако холоднее под ногами, шумнее и сложнее в монтаже.

Как сообщал "Телеграф", ламинат толщиной 10–12 мм стабильнее, лучше смягчает шаги и эффективнее изолирует звук при выборе толщины покрытия. Это нужно учитывать при расчете бюджета на ремонт: покупатель оценивает стоимость материала, его свойства и удобство укладки. Среди преимуществ ламината источник также называет износостойкость, неприхотливость в уходе и верхний слой, устойчивый к царапинам и ударам. Цены для прямого сравнения с винилом источник не приводит.