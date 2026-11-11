В "АТБ" на одной плитке шоколада Roshen можно сэкономить более 100 грн

На отдельные вкусы Lacmi действуют скидки до 51%

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В "АТБ" обновили перечень акционных товаров, среди которых – молочный шоколад Roshen, который удивляет новинками этого сезона. Предложения действуют по 17 ноября включительно.

Об акционных ценах на шоколад сообщает "Телеграф". Три разновидности плиток Lacmi с разными начинками продают по одинаковой цене, хотя их вес отличается.

Больше читайте в материале: Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%

По 94,80 грн вместо 196,70 грн стоят Roshen Lacmi со вкусом клубники и крема (275 г), с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками (280 г), а также с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой (295 г).

Три разновидности Roshen Lacmi разного веса имеют одинаковую акционную цену

На каждой из этих плиток покупатели экономят 101,90 грн от прежней цены.

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Среди акционных сочетаний – арахис с карамельно-арахисовой начинкой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Шоколад Roshen Lacmi с цельным лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой весом 295 г продают за 118,90 грн вместо 231,80 грн. Скидка составляет 48%, а экономия на одной плитке – 112,90 грн.

На плитке с цельным лесным орехом экономия составляет 112,90 грн

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", цена различается в семь раз: что внутри самых дешевых и самых дорогих новогодних подарков Roshen.