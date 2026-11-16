Такая висела у бабушки над столом, а теперь стоит десятки тысяч: почему советские хрустальные люстры снова в моде (фото)

Винтажные светильники отличаются формой подвесок, цветом и сложностью отделки

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Хрустальные люстры, популярные в СССР, возвращаются в интерьеры как выразительный декоративный акцент. Их привлекательность – в игре света и контрасте: пышный светильник с подвесками добавляет характера комнате с простой мебелью и однотонными стенами.

Чем особенны такие люстры и за сколько их выставляют на продажу, рассказывает "Телеграф". Граненые детали преломляют свет и создают блики, а каскады бусин, геометрические элементы и длинные капли делают сам светильник украшением даже днем.

На OLX за такие люстры просили от 1 500 до 50 000 грн. "Каскад" с зеркальными ромбами выставили за 1 500 грн, модель с фигурными прозрачными подвесками – за 2 000 грн. "Арктику" с рельефными геометрическими деталями предлагают за 3 500 грн: продавец датирует ее 1970-ми годами.

"Каскад" – самый дешевый среди приведенных вариантов

Модель с фигурными подвесками выставили за 2 000 грн

Продавец относит "Арктику" к светильникам 1970-х годов

За "Шапку Мономаха" с металлическими дугами и рядами бусин просят 5 000 грн. Люстру с кольцами прозрачных подвесок, происхождение которой продавец связывает с Чехией, выставили за 7 000 грн.

"Шапка Мономаха" сочетает изогнутые дуги и ряды бусин

Происхождение светильника за 7 000 грн продавец связывает с Чехией

Ярусную модель с цепочками бусин и широким декоративным поясом оценили в 15 000 грн. Самый дорогой среди этих вариантов – "Кварц" с удлиненными розоватыми каплями: его выставили за 50 000 грн.

Ярусную люстру с декоративным поясом оценили в 15 000 грн

За "Кварц" просят больше всего среди представленных люстр

Как сообщал "Телеграф", шесть хрустальных бокалов Романовского стеклозавода из Житомирской области предлагают за 800 гривен.