Акция подходит к концу: в "АТБ" еще можно сэкономить 120 грн на популярном средстве для стирки

Предложение действует на упаковку жидкого средства для стирки украинского производства

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Бытовая химия остается одной из категорий товаров, на которых покупатели пытаются сэкономить во время акций. Особенно выгодными могут быть предложения на средства для стирки, которые регулярно используют в домашнем хозяйстве.

На сайте торговой сети "АТБ" опубликовали предложение со скидкой на жидкое средство для стирки WASH & FREE в растворимых капсулах. Акционная цена действует по 17 ноября включительно, поэтому желающим приобрести товар дешевле стоит поторопиться. Подробнее об этом ранее писал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%".

По акционной цене одна капсула WASH & FREE обходится примерно в 8,61 гривны

Сейчас упаковку WASH & FREE с 19 капсулами продают за 163,50 гривен вместо 284,40 гривен. Скидка составляет 42%, а покупатель экономит 120,90 гривен на каждой упаковке. Таким образом, одна капсула обходится примерно в 8,61 гривны. Это хороший повод сэкономить на популярных товарах, чтобы пополнить месячные запасы бытовой химии.

Как сообщал "Телеграф", пачка сливочного масла "Своя Лінія" весом 400 г в "АТБ" подешевела на 20%.