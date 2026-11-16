Акция подходит к концу: в "АТБ" еще можно сэкономить 120 грн на популярном средстве для стирки
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Предложение действует на упаковку жидкого средства для стирки украинского производства
Бытовая химия остается одной из категорий товаров, на которых покупатели пытаются сэкономить во время акций. Особенно выгодными могут быть предложения на средства для стирки, которые регулярно используют в домашнем хозяйстве.
На сайте торговой сети "АТБ" опубликовали предложение со скидкой на жидкое средство для стирки WASH & FREE в растворимых капсулах. Акционная цена действует по 17 ноября включительно, поэтому желающим приобрести товар дешевле стоит поторопиться. Подробнее об этом ранее писал "Телеграф".
Больше подробностей в материале: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%".
Сейчас упаковку WASH & FREE с 19 капсулами продают за 163,50 гривен вместо 284,40 гривен. Скидка составляет 42%, а покупатель экономит 120,90 гривен на каждой упаковке. Таким образом, одна капсула обходится примерно в 8,61 гривны. Это хороший повод сэкономить на популярных товарах, чтобы пополнить месячные запасы бытовой химии.
Как сообщал "Телеграф", пачка сливочного масла "Своя Лінія" весом 400 г в "АТБ" подешевела на 20%.