Така висіла у бабусі над столом, а тепер коштує десятки тисяч: чому радянські кришталеві люстри знову в моді (фото)

Вінтажні світильники вирізняються формою підвісок, кольором і складністю оздоблення

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Кришталеві люстри, популярні в СРСР, повертаються в інтер’єри як виразний декоративний акцент. Їх привабливість – у грі світла та контрасті: пишний світильник із підвісками додає характеру кімнаті з простими меблями й однотонними стінами.

Чим особливі такі люстри та за скільки їх виставляють на продаж, розповідає "Телеграф". Грановані деталі заломлюють світло й утворюють відблиски, а каскади намистин, геометричні елементи та довгі краплі роблять сам світильник прикрасою навіть удень.

На OLX за такі люстри просили від 1 500 до 50 000 грн. "Каскад" із дзеркальними ромбами виставили за 1 500 грн, модель із фігурними прозорими підвісками – за 2 000 грн. "Арктику" з рельєфними геометричними деталями пропонують за 3 500 грн: продавець датує її 1970-ми роками.

"Каскад" – найдешевший серед наведених варіантів

Модель із фігурними підвісками виставили за 2 000 грн

Продавець відносить "Арктику" до світильників 1970-х років

За "Шапку Мономаха" з металевими дугами й рядами намистин просять 5 000 грн. Люстру з кільцями прозорих підвісок, походження якої продавець пов’язує з Чехією, виставили за 7 000 грн.

"Шапка Мономаха" поєднує вигнуті дуги та ряди намистин

Походження світильника за 7 000 грн продавець пов’язує з Чехією

Ярусну модель із ланцюжками намистин і широким декоративним поясом оцінили в 15 000 грн. Найдорожчий серед цих варіантів – "Кварц" із видовженими рожевуватими краплями: його виставили за 50 000 грн.

Ярусну люстру з декоративним поясом оцінили в 15 000 грн

За "Кварц" просять найбільше серед наведених люстр

Як повідомляв "Телеграф", шість кришталевих келихів Романівського склозаводу з Житомирської області пропонують за 800 гривень.