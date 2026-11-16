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Така висіла у бабусі над столом, а тепер коштує десятки тисяч: чому радянські кришталеві люстри знову в моді (фото)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публікації
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На OLX ціни на вінтажні кришталеві люстри сягають 50 тисяч гривень Новина оновлена 16 листопада 2026, 11:28
На OLX ціни на вінтажні кришталеві люстри сягають 50 тисяч гривень. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вінтажні світильники вирізняються формою підвісок, кольором і складністю оздоблення

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Кришталеві люстри, популярні в СРСР, повертаються в інтер’єри як виразний декоративний акцент. Їх привабливість – у грі світла та контрасті: пишний світильник із підвісками додає характеру кімнаті з простими меблями й однотонними стінами.

Чим особливі такі люстри та за скільки їх виставляють на продаж, розповідає "Телеграф". Грановані деталі заломлюють світло й утворюють відблиски, а каскади намистин, геометричні елементи та довгі краплі роблять сам світильник прикрасою навіть удень.

На OLX за такі люстри просили від 1 500 до 50 000 грн. "Каскад" із дзеркальними ромбами виставили за 1 500 грн, модель із фігурними прозорими підвісками – за 2 000 грн. "Арктику" з рельєфними геометричними деталями пропонують за 3 500 грн: продавець датує її 1970-ми роками.

Люстра "Каскад" із намистинами та дзеркальними ромбами в оголошенні за 1 500 грн
"Каскад" – найдешевший серед наведених варіантів
Людина тримає люстру з прозорими фігурними підвісками, поряд зазначено ціну 2 000 грн
Модель із фігурними підвісками виставили за 2 000 грн
Оголошення OLX про люстру "Арктика" з прозорими рельєфними деталями за 3 500 грн
Продавець відносить "Арктику" до світильників 1970-х років

За "Шапку Мономаха" з металевими дугами й рядами намистин просять 5 000 грн. Люстру з кільцями прозорих підвісок, походження якої продавець пов’язує з Чехією, виставили за 7 000 грн.

Люстра "Шапка Мономаха" з численними підвісками під білою стельовою розеткою
"Шапка Мономаха" поєднує вигнуті дуги та ряди намистин
Світильник із кільцями прозорих підвісок на темному каркасі в оголошенні OLX
Походження світильника за 7 000 грн продавець пов’язує з Чехією

Ярусну модель із ланцюжками намистин і широким декоративним поясом оцінили в 15 000 грн. Найдорожчий серед цих варіантів – "Кварц" із видовженими рожевуватими краплями: його виставили за 50 000 грн.

Ярусна люстра з широким гранованим поясом і ланцюжками намистин в оголошенні OLX
Ярусну люстру з декоративним поясом оцінили в 15 000 грн
Люстра "Кварц" із довгими рожевуватими краплями та намистинами в оголошенні за 50 000 грн
За "Кварц" просять найбільше серед наведених люстр

Як повідомляв "Телеграф", шість кришталевих келихів Романівського склозаводу з Житомирської області пропонують за 800 гривень.

Теги:
#Мода #СРСР #Вінтаж #Люстра #Ціна