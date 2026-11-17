Удаленность Кубер-Педи делает доставку дизеля дорогой и зависящей от погоды

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Австралийский Кубер-Педи обеспечивает себя электричеством благодаря сочетанию ветряных турбин, солнечных панелей и аккумулятора. Дизельную электростанцию оставили в резерве: гибридная система сокращает потребность в топливе, которое приходится доставлять через пустыню.

Оператор EDL рассказал сообщил, что станция проработала без дизеля 116 часов подряд – почти пять суток. Гибридный комплекс начал работу в середине 2017 года.

Как объединили генерацию, аккумулятор и резерв

По описанию EDL, комплекс объединяет ветровую генерацию мощностью 4 МВт, солнечную – 1 МВт и аккумулятор мощностью 1 МВт и емкостью 500 кВт·ч. Резерв обеспечивает дизельная генерация мощностью 4,15 МВт.

Солнечные панели и ветряные турбины вырабатывают электричество, а аккумулятор позволяет накапливать его и отдавать в сеть. Мощность батареи показывает, с какой скоростью она способна подавать энергию, а емкость – какой ее запас она может хранить.

Дизельная генерация остается резервной частью автономной сети Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Все эти составляющие должны работать как единая автономная система. В отчете за второй год коммерческой эксплуатации, который опубликовало Австралийское агентство по возобновляемой энергетике, среди оборудования названы усовершенствованная система управления гибридной автономной сетью, дизельные источники бесперебойного питания и динамический резистор. Они интегрированы с оборудованием существующей дизельной электростанции.

Сколько топлива удалось сэкономить

По данным EDL, опубликованным в январе 2025 года, средняя доля возобновляемой энергии за все время эксплуатации составляла 74%. В общей сложности станция уже более 25 000 часов работала исключительно на возобновляемой энергии – при условиях, позволявших держать дизельную часть выключенной.

"Гибридная система дала существенные эксплуатационные преимущества, в частности значительно сократила перебои, связанные с генерацией, а также потребление дизельного топлива и связанные с ним выбросы парниковых газов на 64%", – сказал генеральный менеджер EDL по энергоснабжению удаленных территорий Джефф Гобли.

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