Забежал за две минуты до закрытия: сотрудник "АТБ" честно рассказал, обслужат ли покупателя с полной тележкой

Кассы автоматически блокируются в указанное время

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Если покупатель забежал в "АТБ" перед самым закрытием и успел набрать полную тележку, высока вероятность, что оплатить их он не сможет. И уговаривать кассира пробить товар в этом случае бесполезно, ведь это зависит не от него.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, в определенное время кассы блокируются автоматически, исчезает физическая возможность провести чек. Поэтому кассиры обычно предупреждают об этом поздних посетителей.

В определенное время кассы автоматически прекращают работу.

Как работает автоматическое завершение кассовой смены, описано в инструкции сервиса "Е-ЧЕК". В программной кассе можно настроить формирование итогового фискального отчета на время.

Как только срабатывает запрограммированное ограничение, система уже не позволяет проводить операции, даже если клиент с товарами стоит у кассы. Поэтому то, что клиент зашел в магазин до закрытия, не гарантирует, что он сможет оплатить свои покупки. Важно, сколько времени работы кассы осталось.

В конце кассового изменения формируют фискальный отчетный чек со всеми расчетными операциями за смену. Перед закрытием смены его посылают в ГНС.

Как писал "Телеграф" ранее, работница призналась, почему на кассе в "АТБ" могут пробить лишние товары. На такую ситуацию пожаловалась покупательница, сотрудница объяснила, почему это может происходить.