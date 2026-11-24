Этот лайфхак поможет избавиться от плесени.

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Украинка в сети поделилась лайфхаком, как хранить сыр в холодильнике, чтобы быстро не портился. Для этого не нужно покупать специальные мешочки или контейнеры.

Как отметила пользовательница в Threads, для хранения сыра нужно использовать пергамент, а не пакетики. Ведь именно пористая текстура предотвращает формирование конденсата и появление плесени.

"Знали ли вы, что твердый сыр после упаковки нужно хранить в пергаментной бумаге", — пишет женщина.

Почему пергаментная бумага лучшее решение для сыра

Твердый сыр достаточно требовательный в хранении продукт, ведь на нем довольно быстро появляется плесень. А использование пергаментной бумаги вместо пакетов предотвращает это. Ведь бумага имеет пористую структуру и пропускает воздух.

Почему пергамент лучше пленки и пакета:

Баланс влаги: В плотном полиэтилене или пищевой пленке сыр "задыхается" — появляется конденсат, слизь и плесень, а вкус ухудшается.

В плотном полиэтилене или пищевой пленке сыр "задыхается" — появляется конденсат, слизь и плесень, а вкус ухудшается. Защита от пересыхания: Без обертки в холодильнике сыр быстро сохнет и покрывается жесткой корочкой. Пергамент удерживает оптимальную влажность.

Без обертки в холодильнике сыр быстро сохнет и покрывается жесткой корочкой. Пергамент удерживает оптимальную влажность. Более длинный срок свежести: В пергаменте или вощеной бумаге сыр хранится дольше, чем в обычном пакете.

Как хранить твердый сыр правильно:

Снимите магазинную пленку: Переложите кусок в чистый пергамент или вощеную бумагу сразу после возвращения домой.

Переложите кусок в чистый пергамент или вощеную бумагу сразу после возвращения домой. Добавьте легкую защиту от высыхания: При необходимости поверх пергамента можно неплотно обернуть сыр пищевой пленкой или положить в контейнер, чтобы он не терял влагу.

При необходимости поверх пергамента можно неплотно обернуть сыр пищевой пленкой или положить в контейнер, чтобы он не терял влагу. Выберите правильное место: Держите сыр в овощном отделении при температуре примерно +4…+8 °C.

Как правильно хранить твердый сыр

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