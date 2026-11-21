Электросамокату во время хранения нужен отдельный уход

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Перед зимним хранением велосипед нужно вымыть, полностью высушить и смазать цепь. Это защитит цепь от ржавчины, пока велосипед стоит без дела.

О подготовке велосипеда к зиме в интервью "Телеграфу" рассказал Денис Карпенко, продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве. Если у велосипеда дисковые тормоза, при смазывании цепи он советует прикрыть диски: попавшая на них смазка может вызвать скрип. Детальнее читайте в материале "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера".

Когда убирать велосипед на хранение

"К зимнему хранению велосипед можно готовить сразу, как только понимаете, что больше не будете на нём кататься. То есть в октябре–ноябре", – сказал Денис Карпенко.

Денис Карпенко за работой

Для хранения выберите сухое место. Если накрываете велосипед чехлом, надевайте его только после того, как велосипед полностью высохнет.

Чехол надевают только после того, как велосипед полностью высохнет Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как хранить электросамокат зимой

"Во время хранения нужно раз в месяц заряжать аккумулятор и следить, чтобы контроллеры и провода оставались сухими", – объяснил эксперт.

Если электросамокат зимует на балконе и температура там опускается ниже нуля, Карпенко советует заранее снять аккумулятор, если он съёмный.

Как подготовить велосипед к новому сезону?

Как сообщал "Телеграф", Львовский мотозавод принадлежал к легендарным гигантам, чья продукция расходилась миллионными тиражами по всем республикам Советского Союза. Велосипед отсюда в то время был настоящей мечтой каждого советского ребенка, но далеко не у каждой семьи он был.