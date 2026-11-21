Одна ошибка испортит тормоза: как правильно подготовить велосипед к зиме
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Электросамокату во время хранения нужен отдельный уход
Перед зимним хранением велосипед нужно вымыть, полностью высушить и смазать цепь. Это защитит цепь от ржавчины, пока велосипед стоит без дела.
О подготовке велосипеда к зиме в интервью "Телеграфу" рассказал Денис Карпенко, продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве. Если у велосипеда дисковые тормоза, при смазывании цепи он советует прикрыть диски: попавшая на них смазка может вызвать скрип. Детальнее читайте в материале "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера".
Когда убирать велосипед на хранение
"К зимнему хранению велосипед можно готовить сразу, как только понимаете, что больше не будете на нём кататься. То есть в октябре–ноябре", – сказал Денис Карпенко.
Для хранения выберите сухое место. Если накрываете велосипед чехлом, надевайте его только после того, как велосипед полностью высохнет.
Как хранить электросамокат зимой
"Во время хранения нужно раз в месяц заряжать аккумулятор и следить, чтобы контроллеры и провода оставались сухими", – объяснил эксперт.
Если электросамокат зимует на балконе и температура там опускается ниже нуля, Карпенко советует заранее снять аккумулятор, если он съёмный.
Как сообщал "Телеграф", Львовский мотозавод принадлежал к легендарным гигантам, чья продукция расходилась миллионными тиражами по всем республикам Советского Союза. Велосипед отсюда в то время был настоящей мечтой каждого советского ребенка, но далеко не у каждой семьи он был.