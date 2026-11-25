Прокуратура добивается отмены регистрации одного из участков через суд

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Два участка коммунальной земли общей площадью 0,6174 га на улице Медовой, 6-А и 6-Б в Киеве числятся в государственном кадастре как земля под административные и офисные здания. В городском кадастре территория остаётся нераспределённой: Киевсовет не согласовывал её отвод.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Киев "не видит" землю, а полиция годами отфутболивает дела: как в столице действуют громкие земельные схемы (документы)".

На пустыре зарегистрировали четыре несуществующих здания площадью от 16,6 до 26,1 кв. м. Их перепродали через подставных лиц, после чего внесли в уставные капиталы ООО "Девелопмент Эстейт" и ООО "Голосиево Риал Эстейт".

Что компании планировали построить на Медовой

По данным Департамента земельных ресурсов КГГА, 17 февраля 2022 года ООО "Девелопмент Эстейт" попросило разрешить разработку проекта землеустройства для отвода участка на Медовой, 6-А под многофункциональный комплекс. 24 ноября 2022 года Киевсовет отказал компании. Ходатайство ООО "Голосиево Риал Эстейт" об отводе соседнего участка на Медовой, 6-Б до голосования не дошло.

Киевсовет отказал в подготовке проекта отвода земли под комплекс на Медовой

В документах о первичной регистрации фигурировали жилые дома усадебного типа и гаражи. Голосеевская районная госадминистрация сообщила редакции в ответ на запрос, что с 2010 года не издавала распоряжений по объектам по этим адресам и не получала соответствующих обращений.

Согласно выписке из Государственного земельного кадастра, оба участка целиком и бессрочно входят в полосу воздушных подходов аэропорта, зону авиационного шума и зону ограничений по высоте застройки. Часть территории также попадает в санитарно-защитные зоны и охранные зоны электросетей.

Почему данные двух кадастров разошлись

Участки внесли в Государственный земельный кадастр в конце 2021-го – начале 2022 года под номерами 8000000000:72:260:0014 и 8000000000:72:260:0015. Документы оформляли через подразделение Госгеокадастра в Хмельницкой области. Для формирования участка и присвоения кадастрового номера согласие Киевсовета не требовалось.

Госгеокадастр подтвердил, что обе записи сохранились. Однако без согласованного отвода компании не смогли поставить участки на учёт в городском земельном кадастре и внести сведения о правах на землю в Государственный реестр вещных прав. Территорию так и не застроили.

Что происходит с участками в суде

В июне 2026 года Соломенская окружная прокуратура подала иск в интересах Киевсовета, требуя отменить регистрацию участка на Медовой, 6-Б. Дело № 910/6938/26 ещё не начали рассматривать по существу. Определением от 27 октября Хозяйственный суд Киева назначил очередное подготовительное заседание на 30 ноября 2026 года.

Участок на Медовой, 6-А остаётся под арестом в рамках уголовного производства. В феврале 2026 года расследование дела о несуществующих зданиях у аэропорта передали из Соломенского в Днепровское управление полиции.

Как сообщал "Телеграф", в январе 2022 года Национальная полиция и Соломенская окружная прокуратура начали уголовное производство о манипуляциях с недвижимостью в Киеве в рамках расследования. В июне 2026 года прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева в интересах столичной общины. Это связывает историю с судебной защитой коммунального имущества.